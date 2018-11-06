Никогда не догадаетесь! Назван самый сексуальный мужчина Земли

Издание People в очередной раз выбрало обладателя звания "Самый сексуальный мужчина Земли". В 2018 году им стал популярный британский актер Идрис Эльба. "Я подумал: "Неужели это правда?". Потом посмотрел в зеркало и понял, что я действительно сегодня сексуален. Откровенно говоря, забавное ощущение. Приятный сюрприз, конечно. Ну. и стимул для моего эго", - прокомментировал он, пишет Kinonews.ru.
Отметим, что Идрис Эльба является одним из самых востребованных актеров его поколения в Голливуде. Он снимается как в крупнобюджетных блокбастерах, например, экранизациях комиксов Marvel, фантастических фильмах "Прометей", "Темная башня", "Тихоокеанский рубеж" и других, так и в малобюджетных драмах. Эльба также озвучивает персонажей популярных мультфильмов. Его голосом говорят герои проектов "Зверополис", "В поисках Дори" и других.
Некоторые поклонники актера полагают, что он может стать адекватной заменой Дэниелу Крэйгу когда тот распрощается с ролью Джеймса Бонда, но сам Эльба неоднократно говорил, что не собирается играть самого знаменитого агента британской разведки.
В 2019 году зрители увидят Идриса Эльбу на больших экранах в боевике "Хоббс и Шоу", в котором ему довелось сыграть роль злодея.