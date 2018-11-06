Никогда не догадаетесь! Назван самый сексуальный мужчина Земли

Издание People в очередной раз выбрало обладателя звания "Самый сексуальный мужчина Земли". В 2018 году им стал популярный британский актер Идрис Эльба. "Я подумал: "Неужели это правда?". Потом посмотрел в зеркало и понял, что я действительно сегодня сексуален. Откровенно говоря, забавное ощущение. Приятный сюрприз, конечно. Ну. и стимул для моего эго", - прокомментировал он, пишет Kinonews.ru.