Сказочный декабрь! Ледовый концерт «Алиса в Зазеркалье» порадует жителей и гостей Таллинна

Ледовый концерт «Алиса в Зазеркалье» был перенесен на новую дату - 28.12.2018. Мероприятие для детей и их родителей пройдет в ледовом холле Тондираба.
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Представление будет на русском языке с эстонскими субтитрами.
Продолжение Алисы - «Алиса в Зазеркалье»
Такого еще не было! Вы увидите совершенно новые технологии спецэффектов. Видеоинсталляции на ледовой глади, световые эффекты, клубы тяжелого дыма, красочные костюмы и декорации будут создавать полную реалистичность спектакля.
Сказка об удивительном мире, полном забавных бессмыслиц и веселых пустяков, раскрытая в новом формате шоу-спектакля на льду. Профессиональные фигуристы, исполняющие сложнейшие элементы фигурного катания и циркового искусства, предстанут перед зрителем в любимых образах Алисы и ее друзей! А новейшие технологии спецэффектов, такие как видеопроекция, меняющая окружающую реальность, придадут сказке максимальную реалистичность и полностью перенесут зрителя в самую гущу событий!
Автор музыки – Алексей Галинский.
Подробности - в Piletilevi.