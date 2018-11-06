Сказочный декабрь! Ледовый концерт «Алиса в Зазеркалье» порадует жителей и гостей Таллинна

Такого еще не было! Вы увидите совершенно новые технологии спецэффектов. Видеоинсталляции на ледовой глади, световые эффекты, клубы тяжелого дыма, красочные костюмы и декорации будут создавать полную реалистичность спектакля.

Сказка об удивительном мире, полном забавных бессмыслиц и веселых пустяков, раскрытая в новом формате шоу-спектакля на льду. Профессиональные фигуристы, исполняющие сложнейшие элементы фигурного катания и циркового искусства, предстанут перед зрителем в любимых образах Алисы и ее друзей! А новейшие технологии спецэффектов, такие как видеопроекция, меняющая окружающую реальность, придадут сказке максимальную реалистичность и полностью перенесут зрителя в самую гущу событий!