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С ума сойти! В Китае нашли двойника президента России (ФОТО)

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Владимир Путин.

ФОТО: Alexander Ryumin / AP/Scanpix

Ло Юаньпину 55 лет, на Владимира Путина он похож не только чертами лица, но и телосложением, ростом и цветом глаз.

Западные СМИ называют этого китайца «точной копией президента России». В отличие от знаменитого политика, Ло Юньпин ведет замкнутый образ жизни. Семьи у мужчины нет, зато есть небольшой участок земли и маленькая ферма, пишет TopNews.

За короткое время Юньпин стал настоящей интернет-сенсацией, его фотографии собирают сотни тысяч лайков и комментариев.

ФОТО: Социальные сети

Ло трудится в своем огороде, зарабатывая себе на жизнь. Единственное, в разговоре с журналистами он порой говорит о том, что, возможно, его увидит в Сети та женщина, которая захочет связать с ним свою жизнь.

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