С ума сойти! В Китае нашли двойника президента России (ФОТО)

Западные СМИ называют этого китайца «точной копией президента России». В отличие от знаменитого политика, Ло Юньпин ведет замкнутый образ жизни. Семьи у мужчины нет, зато есть небольшой участок земли и маленькая ферма, пишет TopNews .

За короткое время Юньпин стал настоящей интернет-сенсацией, его фотографии собирают сотни тысяч лайков и комментариев.

Ло трудится в своем огороде, зарабатывая себе на жизнь. Единственное, в разговоре с журналистами он порой говорит о том, что, возможно, его увидит в Сети та женщина, которая захочет связать с ним свою жизнь.