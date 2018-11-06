Вера Брежнева поразила Константина Меладзе необычным подарком

Артистка сделала мужу подарок, которого тот никак не ожидал. Как оказалось, Меладзе обожает рок-группу «Аквариум». Вера решила, что лучшим подарком на юбилей мужа станет живое выступление коллектива. В разгар праздника Брежнева попросила мужа закрыть глаза и в этот момент подъехал трак, пассажиры которого исполняли одну из его любимых композиций. Меладзе был в восторге, ведь Гребенщиков не только исполнил несколько песен, но и остался после, чтобы пообщаться со своим поклонником. Кстати, стоит отметить, что такой подарок обошелся Вере недешево, выступление «Аквариума» стоит очень дорого, пишет 7d.org.ua.