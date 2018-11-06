Торопитесь! Юбилейный концерт группы A’STUDIO уже совсем скоро состоится в Тарту

4 декабря в концертном зале Vanemuine с юбилейной программой выступит один из самых стильных российских музыкальных коллективов - группа A'STUDIO.

В июле 2017 года A’STUDIO отметила тридцатилетний юбилей. Позади долгий путь, длиною в шестнадцать альбомов, тридцать клипов, бесчисленное количество концертов в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизстане, Азербайджане, Таджикистане, Грузии, Молдавии, Прибалтике и по всему миру.

A’STUDIO обладает уникальным для российской поп-cцены чувством стиля, музыкальным вкусом и создает интересные аранжировки безупречного качества. Группа играет романтически-танцевальный поп-рок. В основе внешней эстрадной легкости музыки A’Studio – высочайшее мастерство и профессионализм музыкантов. Творчество группы отозвалось в сердцах не только множества слушателей, но и по праву отмечено наградами и премиями: MTV Russia Music Awards, Золотой Граммофон, премии Муз-ТВ, RU TV и Песня года, Fashion People Awards и другими.

Меняются музыкальные эпохи, но A’STUDIO остаётся вне времени и конкуренции, продолжая радовать своих поклонников новыми интересными песнями и запоминающимися выступлениями.

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