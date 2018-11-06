ФОТО: Промо

Впервые в Эстонии - YoungFEST - фестиваль с супер-, мегазвездами, и все на одной сцене! Ждем всех поклонников! Уже через месяц - 7 декабря 2018 года в ледовом холле Тондираба. 

Артисты:

1. Мальбэк

2. Сюзанна

3. ЛСП

4. Элджей

Warm UP:

* DJ SAMOGINSON

* ARTURIO

* VAIDO NEIGAUS

Билеты: mjproduction.ee и на ostapilet.ee.

Двери: 17:00 Концерт: 19:00-23.00

Внимание! Возрастное ограничение: 7+.