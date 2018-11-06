Самый крупный молодежный фестиваль в Эстонии - YoungFEST - пройдет с неподражаемыми артистами
6 ноября 2018, 12:30
Впервые в Эстонии - YoungFEST - фестиваль с супер-, мегазвездами, и все на одной сцене! Ждем всех поклонников! Уже через месяц - 7 декабря 2018 года в ледовом холле Тондираба.
Артисты:
1. Мальбэк
2. Сюзанна
3. ЛСП
4. Элджей
Warm UP:
* DJ SAMOGINSON
* ARTURIO
* VAIDO NEIGAUS
Билеты: mjproduction.ee и на ostapilet.ee.
Двери: 17:00 Концерт: 19:00-23.00
Внимание! Возрастное ограничение: 7+.