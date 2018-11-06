Гороскоп на 6 ноября: у Раков сложный день, а Львам стоит быть смелее

Скорее читайте гороскоп на 6 ноября для всех знаков Зодиака.
Овен
Нынешний день благоприятен для старта — к какой бы сфере вашей деятельности это ни относилось. Не менее удачными окажутся и знакомства, передает Segodnya.
Телец
Постарайтесь максимально точно выполнить просьбу шефа, поскольку от этого зависит ваша дальнейшая карьера. Вы не можете сейчас рисковать.
Близнецы
Если вы уверены в собственных силах, берите инициативу в свои руки. Сейчас только вы сможете справиться с навалившимися проблемами.
Рак
Вам придется пережить очень сложный день, особенно если вы трудитесь в женском коллективе. Вам необходимо будет мирить конфликтующие стороны.
Лев
Нынче в вашу светлую голову придут свежие и замечательные идеи, которые потребуют немедленного воплощения. Смелее приступайте к делу!
Дева
Действия вашего шефа будут настолько непоследовательны, что вам вряд ли удастся найти им достойное объяснение, но подчиниться придется.
Весы
Даже самый обычный день можно раскрасить яркими красками и новыми впечатлениями. Меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Вы сможете.
Скорпион
Если вы давно не выбирались куда-нибудь вдвоем с любимым человеком, именно сегодняшним вечером у вас будет шанс исправить ситуацию.
Стрелец
Позвольте себе быть немного легкомысленными и непредсказуемыми. Свежий взгляд на вещи поможет вам разобраться со многими проблемами.
Козерог
Если уровень дохода вас вполне удовлетворяет, а удовольствие от своей работы вы не получаете — значит пришло время менять работу.
Водолей
Тревога за близкого человека будет отвлекать вас от работы и занимать все ваши мысли. Есть смысл взять отгул и провести день вместе.
Рыбы
Слушайте внимательно, ведь сегодня подсказку для решения волнующей проблемы вы можете получить из самого неожиданного источника.