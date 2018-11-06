Гороскоп на 6 ноября: у Раков сложный день, а Львам стоит быть смелее

Овен

Нынешний день благоприятен для старта — к какой бы сфере вашей деятельности это ни относилось. Не менее удачными окажутся и знакомства, передает Segodnya.

Телец

Постарайтесь максимально точно выполнить просьбу шефа, поскольку от этого зависит ваша дальнейшая карьера. Вы не можете сейчас рисковать.

Близнецы

Если вы уверены в собственных силах, берите инициативу в свои руки. Сейчас только вы сможете справиться с навалившимися проблемами.

Рак

Вам придется пережить очень сложный день, особенно если вы трудитесь в женском коллективе. Вам необходимо будет мирить конфликтующие стороны.

Лев

Нынче в вашу светлую голову придут свежие и замечательные идеи, которые потребуют немедленного воплощения. Смелее приступайте к делу!

Дева

Действия вашего шефа будут настолько непоследовательны, что вам вряд ли удастся найти им достойное объяснение, но подчиниться придется.

Весы

Даже самый обычный день можно раскрасить яркими красками и новыми впечатлениями. Меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Вы сможете.

Скорпион

Если вы давно не выбирались куда-нибудь вдвоем с любимым человеком, именно сегодняшним вечером у вас будет шанс исправить ситуацию.

Стрелец

Позвольте себе быть немного легкомысленными и непредсказуемыми. Свежий взгляд на вещи поможет вам разобраться со многими проблемами.

Козерог

Если уровень дохода вас вполне удовлетворяет, а удовольствие от своей работы вы не получаете — значит пришло время менять работу.

Водолей

Тревога за близкого человека будет отвлекать вас от работы и занимать все ваши мысли. Есть смысл взять отгул и провести день вместе.

Рыбы