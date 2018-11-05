Шок! Ученые доказали, что заразиться раком можно через поцелуй

Хеликобактер или бактерия Helicobacter pylori может поспособствовать заражению раком через поцелуй, - данный вывод ученых опубликовало издание Clutch. В частности, по мнению специалистов, хеликбактер провоцирует возникновение рака желудка.
Исследователи с тревогой констатируют, что бактерией Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) инфицированы более шестидесяти процентов населения планеты. По словам ученых, хеликобактер «относится к канцерогенам первого класса, и это значит, что вероятность заболеть раком желудка из-за данной бактерии – максимальна» Medikforum.ru.
Хеликобактер, как отмечают медики, провоцирует появление таких проблем с желудком, как язва и гастрит. Лечить данные заболевания следует строго под контролем врача, подчеркнули исследователи. Их самостоятельное лечение может сыграть роковую роль в возникновении рака, предостерегли эксперты. 8 миллионов человек умирает из-за рака желудка в связи с собственной неосмотрительностью, так как вовремя не обратились к врачу, - об этом говорят данные ученых.
Научные специалисты сообщили, что ареол обитания хеликобактера в организме человека очень обширен: бактерия встречается в покрывающем зубы налете, слюне.
«Поэтому даже простой поцелуй может послужить толчковым механизмом к развитию рака», - заметили эксперты.