Лобода засветила подарок от Линдеманна

Уже не остается сомнений, что Светлана Лобода и солист Rammstein Тилль Линдеманн продолжили свои отношения после откровенного флирта на фестивале «Жара» в прошлом году. Какого рода эти отношения — конечно, еще пока открытый вопрос. Но все же.
На днях знаменитый немец прилетел в Москву и забрал певицу из больницы после ее операции. Позже их видели вместе в ресторане, где была и старшая дочь Светланы Ева. Младшую Тильду оставили на няню, передает Soulpost.ru.
Лобода никак не комментировала приезд Линдеманна, но теперь выложила видео с Евангелиной, на котором подписчики заметили у девочки такую же брошку, как у Тилля. Фаны решили, что это подарок немца.
Впрочем, некоторые считают, что все это — лишь взаимный пиар Лободы и Линдеманна. Ведь Светлана готовится к туру по Германии, а Тилль — к выступлениям по России. Так что такой хайп им может быть просто на руку.