Лобода засветила подарок от Линдеманна

На днях знаменитый немец прилетел в Москву и забрал певицу из больницы после ее операции. Позже их видели вместе в ресторане, где была и старшая дочь Светланы Ева. Младшую Тильду оставили на няню, передает Soulpost.ru.

Лобода никак не комментировала приезд Линдеманна, но теперь выложила видео с Евангелиной, на котором подписчики заметили у девочки такую же брошку, как у Тилля. Фаны решили, что это подарок немца.