Как манипулировать людьми и получать от них все, что хотите. Берите пример со Стива Джобса!

Стив Джобс основал две самых дорогостоящих и креативных компании современности - Apple и Pixar, пишет Business Insider.
Смог бы он этого достичь, если бы всегда следовал правилам? Нет!
На пути к успеху Джобс столкнулся со множеством препятствий. У него был свой уникальный взгляд на мир, он использовал «поле искажений», чтобы свои личные убеждения сделать нашими. Именно так он поставил на ноги собственные компании.
Для достижения победы он не боялся манипулировать людьми, даже самыми влиятельными. Сегодня Джобса считают гением, у него есть чему поучиться, пишет Lifter.com.ua.
Вот как получить то, что вы хотите, используя примеры из жизни Джобса:
1) Действуйте страстно. Люди поддаются влиянию сильных эмоций.
Джобс обожал устраивать презентацию продукта, берите с него пример. Умение продавать - себя или продукт - ключ к тому, чтобы заставить других поверить в ваши идеи.
Перед запуском iTunes в 2001 году Джобс встретился с десятками музыкантов, он пытался заключить с каждым из них договор о сотрудничестве. Выдающийся трубач Уинтон Марсалис был одним из первых, кого покорил Джобс.
Музыкант признался, что проговорил со Стивом два часа подряд.
«Он был одержим. Через некоторое время я начал смотреть на него, а не на компьютер, потому что был очарован его страстью».
Ту же страсть Джобс продемонстрировал и команде маркетологов, чтобы «почти каждая реклама, которую они придумают, была наполнена его эмоциями». В результате рекламные ролики 1984 года и реклама iPod сделали Apple чем-то намного большим, чем просто компьютерной компанией.
2) Безжалостная честность поможет вам найти верных фанатов.
После возвращения в Apple в 1997 году, Стив Джобс сразу же предпринял попытки оживить компанию. Она была в запущенном состоянии: все из-за переизбытка продуктов и не очень грамотного управления.
Джобс, одетый в шорты и кроссовки, собрал лучших сотрудников Apple и попросил их рассказать ему, «что идет не так». После нескольких невнятных ответов Джобс воскликнул:
«Эти товары – отстой! В них больше нет секса!»
Люди вдохновлялись идеями Джобса, потому что он всегда говорил искренне. Вот что он рассказал своему биографу:
«Я не считаю, что ни во что не ставлю людей, но если что-то – отстой, я говорю об этом им в лицо. Это моя работа, если честно. Я знаю, о чем говорю, и я обычно оказываюсь прав.
Это культура, которую я пытался создать. Мы безжалостно честны друг с другом, и каждый может сказать, что считает меня куском дерьма, и я могу сказать ему то же самое… Это плата за то, что вы в игре: нужно уметь быть суперчестными».
3) Упорно работайте, и другие будут уважать вас. Уважение — это важный первый шаг.
Джобс однажды рассказал, что после возвращения в Apple в 1997 году он работал с 7 утра до 9 вечера каждый день, так как параллельно руководил Pixar.
Он упорно трудился, при этом его мучили камни в почках. Но он продолжал мотивировать обе компании, подталкивал людей к тому, чтобы те создавали достойный и качественный продукт, и они уважали его за это.
4) Пользуйтесь обаянием и лестью, чтобы завоевать доверие людей.
Все люди на земле - будь то ваши подчиненные или начальники - ищут одобрения. Так показывайте им свою симпатию. В скором времени в вашем одобрении они будут нуждаться, как в воздухе. Вот что пишет биограф Стива Джобса:
«Джобс мог соблазнять и очаровывать людей, как ему заблагорассудится, и ему это нравилось.
Такие люди, как (бывшие руководители Apple) Амелио и Скалли, позволили себе поверить, будто, поскольку Джобс был с ними любезен, он уважал их и хорошо к ним относился.
Создавалось впечатление, что иногда он был неискренне льстив по отношению к тем, кто жаждал этого. Но Джобс мог быть очаровательным с людьми, которых он ненавидел, с такой же легкостью, как и мог оскорблять людей, которых любил».
5) Все хорошие идеи присваивайте себе.
Стив Джобс мог убедить человека в чем-либо, даже если при этом ошибался. Как это ему удавалось? Он твердо стоял на своем. И если чье-то утверждение оказывалось более привлекательным, он не признавал его, а просто присваивал себе.
Бад Триббл, бывший инженер Mac, говорит об этом в биографии Джобса:
«Если вы предлагаете ему новую идею, он обычно говорит, что, по его мнению, она глупая. Но потом, если она действительно ему понравится, ровно через неделю он вернется к вам и предложит вам вашу же идею так, будто это он ее придумал».
Когда было решено открывать розничные магазины Apple для продажи продуктов компании, вице-президент по продажам Рон Джонсон придумал так называемый «Genius Bar». Его должны были укомплектовать «самыми умными людьми Mac».
Сначала Джобс назвал идею сумасшедшей. На следующий день главному юрисконсульту Apple было дано указание зарегистрировать торговую марку «Genius Bar».
6) Принимайте решения быстро и без лишних раздумий. Поменять все вы сможете позже.
В процессе создания новых продуктов специалисты Apple редко изучали мнение потребителей, статьи, опросы, исследования. Также редко когда решение затягивалось на несколько месяцев. Джобсу, как правило, быстро становилось скучно, и он просто прислушивался к своей интуиции.
Первые iMac были выпущены в цветах радуги именно с подачи Джобса, который долго не раздумывал над этим. Джони Айв, главный дизайнер Apple, говорит:
«В большинстве мест это решение заняло бы месяцы. Стив принял его за полчаса».
Как известно первую партию новых компьютеров от Apple выпустили без CD-дисководов - Джобс их ненавидел. Позже оказалось, что это было ошибкой, ведь записывать музыку можно было только при помощи CD-дисковода.
Джобс быстро изменил свое решение, и компьютеры второго поколения уже были оснащены дисководами, которые могли копировать и записывать музыку, что было необходимо для Apple в связи с запуском iTunes и iPod.
7) Не откладывайте решение проблем на потом. Исправляйте их немедленно.
Когда Джобс работал с Pixar над «Историей игрушек», из-за исправлений сценария со стороны Disney Вуди-ковбой постепенно превратился в этакого дурачка. Но Джобс не позволил Disney, одной из крупнейших компаний в мире, внести правки в оригинальный сценарий от Pixar.
«Если что-то не так, нельзя просто игнорировать это и говорить, что исправите это позже. Так поступают другие компании», - сказал Джобс.
Джобс настоял на том, чтобы Disney вернула бразды правления Pixar. В конечном итоге Вуди получился очень симпатичным и многогранным персонажем «Истории игрушек», которую ожидал огромный успех.
Другой пример: перед самым запуском первых магазинов Apple Store вице-президент компании Рон Джонсон понял, что вся концепция, придуманная командой маркетологов, была неправильной. Он поделился своими мыслями с Джобсом, и тот согласился с ним.
Джобс приостановил запуск Apple Store и велел сотрудникам Apple переделать все макеты для презентации. Эта работа заняла дополнительных 4 месяца. Но Стив Джобс повторял:
«У нас есть только один шанс, чтобы все исправить».
8) Есть два способа иметь дело с проблемными людьми: либо послать их…
Джобс привык делить всё на черное и белое: «Человек либо герой, либо болван, продукт либо потрясающий, либо дерьмовый».
Ему хотелось, чтобы Apple играла в «высшей лиге». Поэтому приходилось постоянно вытеснять компании «второго и третьего сорта» и даже в некоторой степени издеваться над ними.
Один из инженеров компании, занятый созданием мыши, которая могла бы перемещать курсор во всех направлениях, а не только вверх/вниз и влево/вправо, пожаловался в разговоре Биллу Аткинсону, что «невозможно разработать такую мышь в коммерческих масштабах».
Джобс узнал об этом разговоре и на следующий же день уволил этого инженера. Его место занял человек, первыми словами которого были: «Я могу сделать такую мышь».
9) …либо полностью их игнорировать.
Если требовалось решить чрезмерно сложную проблему, Джобс предпочитал оставаться в стороне. Он замалчивал и игнорировал ситуации, которые доставляли ему дискомфорт.
Он владел старинным домом в Вудсайде, которые активисты требовали отдать властям. Стиву не хотелось этого делать, он имел на него свои планы. Джобс позволил старому дому прийти в полнейший упадок, так что не было никакого способа его спасти.
Чтобы получить желаемое, он выбрал путь наименьшего сопротивления. «Он ничего не делал в доме, и возможно, даже оставил окна раскрытыми на несколько лет. Дом развалился. Блестяще, не так ли?», - написано в биографии Стива Джобса.
10) Куй железо, пока горячо.
Обычно, достигнув успеха, люди расслабляются и перестают работать. Но только не Стив Джобс.
Когда его ставка на Pixar окупилась, и первый фильм компании «История игрушек» получил огромный успех у критиков и солидные кассовые сборы, Джобс решил вывести компанию на биржу.
Инвестиционные банкиры заявляли, что это слишком рискованный шаг. Но Джобс поступил по-своему. Pixar провела IPO через неделю после того, как «История игрушек» вышла в кинотеатрах, и это был дикий успех, самое большое IPO 1995 года.
Это означало, что Pixar больше не зависел от Disney в финансировании своих фильмов. Позже Disney приобрела Pixar за $7,4 млрд. Так Джобс стал самым крупным акционером Disney и при этом сохранил независимость Pixar.
11) Когда у вас есть влияние, используйте его.
Стив Джобс вернулся в компанию Apple в качестве «советника», но люди, близкие к компании, знали: на самом деле он стоял у руля. От него зависел её дальнейший успех.
У Джобса было преимущество, и он использовал его, чтобы продвигать свои идеи, даже если они казались совету директоров сумасшедшими. Однажды он даже пообещал уволиться, если его требования не будут выполнены.
«Ребята, если вы не хотите этого делать, я не вернусь в понедельник. Потому что у меня есть тысячи ключевых решений, которые гораздо сложнее реализовать, чем это, и если вы не можете поддержать такое решение, я потерплю неудачу».
12) Требуйте совершенства и не соглашайтесь на меньшее.
Джобс ненавидел любого, кто был готов идти на компромиссы, чтобы получить продукт вовремя и уложиться в бюджет. Он считал удовлетворительное качество «морально ужасающим».
Джобс стремился не только побеждать конкурентов или даже зарабатывать деньги, компания Apple должна была создать величайший продукт «и даже немного больше».
Он был требовательным во всем:
Когда Macintosh загружался слишком медленно, он доставал инженера. По его словам, это был вопрос жизни и смерти.
Он перебрал огромное количество художников и маркетологов, чтобы добиться нужного эффекта: реклама Apple должна была вызывать правильные чувства.
От инженеров iPod он требовал, чтобы любая функция на музыкальном проигрывателе была доступна через нажатие трех кнопок – и не больше.
Он настаивал на том, чтобы процесс производства компьютеров Apple сократился с четырех месяцев до двух.
Можно считать это придирками, но благодаря таким индивидуальным решениям Apple стала брендом, культовой компаний среди пользователей смартфонов, ноутбуков и т.д.
Компания Apple поставила их интересы на первое место, и в результате они готовы платить высокую цену за продукты.