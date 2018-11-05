Как манипулировать людьми и получать от них все, что хотите. Берите пример со Стива Джобса!

Смог бы он этого достичь, если бы всегда следовал правилам? Нет!

На пути к успеху Джобс столкнулся со множеством препятствий. У него был свой уникальный взгляд на мир, он использовал «поле искажений», чтобы свои личные убеждения сделать нашими. Именно так он поставил на ноги собственные компании.

Для достижения победы он не боялся манипулировать людьми, даже самыми влиятельными. Сегодня Джобса считают гением, у него есть чему поучиться, пишет Lifter.com.ua.

Вот как получить то, что вы хотите, используя примеры из жизни Джобса:

1) Действуйте страстно. Люди поддаются влиянию сильных эмоций.

Джобс обожал устраивать презентацию продукта, берите с него пример. Умение продавать - себя или продукт - ключ к тому, чтобы заставить других поверить в ваши идеи.

Перед запуском iTunes в 2001 году Джобс встретился с десятками музыкантов, он пытался заключить с каждым из них договор о сотрудничестве. Выдающийся трубач Уинтон Марсалис был одним из первых, кого покорил Джобс.

Музыкант признался, что проговорил со Стивом два часа подряд.

«Он был одержим. Через некоторое время я начал смотреть на него, а не на компьютер, потому что был очарован его страстью».

Ту же страсть Джобс продемонстрировал и команде маркетологов, чтобы «почти каждая реклама, которую они придумают, была наполнена его эмоциями». В результате рекламные ролики 1984 года и реклама iPod сделали Apple чем-то намного большим, чем просто компьютерной компанией.

2) Безжалостная честность поможет вам найти верных фанатов.

После возвращения в Apple в 1997 году, Стив Джобс сразу же предпринял попытки оживить компанию. Она была в запущенном состоянии: все из-за переизбытка продуктов и не очень грамотного управления.

Джобс, одетый в шорты и кроссовки, собрал лучших сотрудников Apple и попросил их рассказать ему, «что идет не так». После нескольких невнятных ответов Джобс воскликнул:

«Эти товары – отстой! В них больше нет секса!»

Люди вдохновлялись идеями Джобса, потому что он всегда говорил искренне. Вот что он рассказал своему биографу:

«Я не считаю, что ни во что не ставлю людей, но если что-то – отстой, я говорю об этом им в лицо. Это моя работа, если честно. Я знаю, о чем говорю, и я обычно оказываюсь прав.

Это культура, которую я пытался создать. Мы безжалостно честны друг с другом, и каждый может сказать, что считает меня куском дерьма, и я могу сказать ему то же самое… Это плата за то, что вы в игре: нужно уметь быть суперчестными».

3) Упорно работайте, и другие будут уважать вас. Уважение — это важный первый шаг.