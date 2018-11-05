Мужчина жалуется: жена по ночам превращается в бревно

Ну что же, спрашивали – отвечаем.

Обычно холодность жены в браке держится на трех китах:

- Низкое либидо жены

- Низкая привлекательность мужа

- Полное несоответствие обстановки

Низкое либидо жены обычно имеет вполне физиологические причины. Например, общее переутомление (вставать всю ночь к маленькому ребенку), гормональный дисбаланс, и так далее, и тому подобное. Эти причины нужно выявить и устранить, вместо того, чтобы шантажировать жену и обвинять ее в холодности.

Первым шагом должно быть установление нормального режима сна, наличие свободного времени на занятие спортом, правильное питание (а не по принципу «что дешевле»). Как правило, этого достаточно, чтобы внести в семью мир и покой.

Если же это не помогает, то, возможно, следует пройти обследование у врачей – здоровый женский организм довольно отзывчив к ласке. Но – тут есть одно НО. Только в том случае, если мужчина ей физически приятен.

Низкая привлекательность мужчины сводит все эти усилия на нет. Поэтому, в том случае, если с женой точно все в порядке, мужчине следует обратить внимание на себя. Насколько хорошо он выглядит, соблюдает ли требования гигиены, в порядке ли его зубы, пользуется ли он хорошим парфюмом и дезодорантом. Идеально будет, если мужчина будет посещать тренажерный зал, исключит или минимизирует алкоголь, приведет в порядок гардероб. Многие мужчины, почему-то, действуют по принципу «итак сойдет», считая это необязательным.

Полное несоответствие обстановки романтическим целям супругов – еще одна частая причина семейного кризиса. Бытовая остановка, с которой сталкивается большинство семей каждый день – абсолютно асексуальна.

Привлекательность любовниц, отчасти, складывается из романтической обстановки, в которой происходят встречи – отель, ресторан, отпуск на море. Жене же достаются серые будни среди подгузников. Захотеть кого-то в таких условиях, действительно трудно.

Что остается? Почаще приглашать жену в ресторан или в театр, а то и на свидание в отель – почему нет? Выходить за пределы своего жилища, и время от времени отдавать детей бабушкам или няням. Тогда, глядишь, и личная жизнь наладится.