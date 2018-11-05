Звезды российского ТВ покажут детективную комедию «Мужской род, единственное число»

20 декабря в Кохтла-Ярве, а 21 декабря в Валга будет показан спектакль «Мужской род, единственное число». Роли исполняют любимые артисты Александр Носик, Ольга Хохлова, Андрей Кайков, Сергей Ефремов и Мирослава Карпович.
Увлекательный детектив с элементами комедии положений познакомит зрителя с тайнами одной загадочной французской семьи, все неурядицы которой связаны с делами давно минувших дней.
Французские комедии всегда отличались особенным колоритным юмором. Ярчайшими представителями современной драматургии, безусловно, являются Жан-Жак Брикер и Морис Ласег, перу которых принадлежит головокружительный шедевр — «Мужской род, единственное число».
Пьеса знакомит зрителя с молодым парнем по имени Луи. Его отец — добропорядочный чиновник, а мать загадочно пропала еще тогда, когда Луи был ребенком. Ни одна из попыток понять ее поступок не увенчалась успехом, и семейство Луи постепенно отказалось от этой затеи. Но обстановка снова накаляется с приездом неожиданного гостя — полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера.