Звезды российского ТВ покажут детективную комедию «Мужской род, единственное число»

Увлекательный детектив с элементами комедии положений познакомит зрителя с тайнами одной загадочной французской семьи, все неурядицы которой связаны с делами давно минувших дней.

Пьеса знакомит зрителя с молодым парнем по имени Луи. Его отец — добропорядочный чиновник, а мать загадочно пропала еще тогда, когда Луи был ребенком. Ни одна из попыток понять ее поступок не увенчалась успехом, и семейство Луи постепенно отказалось от этой затеи. Но обстановка снова накаляется с приездом неожиданного гостя — полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера.