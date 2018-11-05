Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 5 ноября

Овен

Вас ожидает весьма безоблачное существование, даже если нынешний день покажется вам наихудшим в жизни. Ожидайте перемен к лучшему!

Телец

Сегодня есть вероятность встретить знакомых в самых неожидан­ных местах. И не факт, что данная встреча принесет положительные эмоции.

Близнецы

Не показывайте истинные причины ваших сегодняшних действий. Они могут не понравиться вашему окружению. Зачем усугублять ситуацию?

Рак

Сегодня к вам пойдет поток жаждущих советов и поддержки. Не отталкивайте, помогите просителям. Придет время — и они вам помогут.

Лев

Возможно, с утра вам покажется, что вы в очередной раз вступили в полосу неудач. Но, приложив некоторые усилия, к вечеру вы все исправите.

Дева

Подумайте, каким образом преподнести свои самые лучшие качества. Объект вашего желания обязательно поймет, каким сокровищем вы являетесь.

Весы

Вас ожидает достаточно долгое затишье, так что используйте сегодняшний день по максимуму — и вы еще успеете плодотворно потрудиться.

Скорпион

Самый главный ваш враг на сегодня — эмоции. Не позволяйте им завладеть собой, контролируйте их, иначе вам придется несладко.

Стрелец

Ваш привычный ритм жизни сегодня будет нарушен вторжением чего-то, на первый взгляд, незначительного. Но настроение будет испорчено.

Козерог

Не верьте никому на слово. Вас будут окружать маски, поэтому доверять никому сегодня не следует. Всю информацию тщательно проверяйте.

Водолей

Если вы задумались о смене работы, то прежде подумайте хорошенько и оцените свои возможности реально. Не надо спешить.

Рыбы