Поклонников растрогали снимки принца Гарри с Меган Маркл в лесу

Недавно в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Instagram были опубликованы снимки, на которых королевская пара запечатлена во время визита в Роторуа в Новой Зеландии.

ФОТО: DAVID ROWLAND / POOL / EPA

ФОТО: DAVID ROWLAND / POOL / EPA

На фотографиях Гарри и Меган, держась за руки, прогуливаются по дорожке в окружении гигантских деревьев, а также перебираются по одному из лесных подвесных мостов.

ФОТО: DAVID ROWLAND / POOL / EPA

Пользователей восхитили трогательные кадры. Снимки собрали свыше трехсот тысяч «лайков», а в комментариях к посту сотни поклонников вновь пожелали супругам счастья.

ФОТО: DAVID ROWLAND / POOL / EPA

«Чудесная пара, в красивом месте», «Какая прекрасная пара. Пусть Бог благословит вас обоих», «Так много счастья и любви!», «Подождите, Меган гуляет в куртке Гарри? Как мило!», «Они идеально подходят друг другу», – пишут пользователи соцсети.