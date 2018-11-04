Поклонников растрогали снимки принца Гарри с Меган Маркл в лесу

Поклонники британской королевской семьи с нетерпением ждут, когда станет известен пол первенца принца Гарри и Меган Маркл. Пока же интернет-общественность активно обсуждает каждый новый снимок герцогини Сассекской и ее супруга.
Недавно в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Instagram были опубликованы снимки, на которых королевская пара запечатлена во время визита в Роторуа в Новой Зеландии.
На фотографиях Гарри и Меган, держась за руки, прогуливаются по дорожке в окружении гигантских деревьев, а также перебираются по одному из лесных подвесных мостов.
Пользователей восхитили трогательные кадры. Снимки собрали свыше трехсот тысяч «лайков», а в комментариях к посту сотни поклонников вновь пожелали супругам счастья.
«Чудесная пара, в красивом месте», «Какая прекрасная пара. Пусть Бог благословит вас обоих», «Так много счастья и любви!», «Подождите, Меган гуляет в куртке Гарри? Как мило!», «Они идеально подходят друг другу», – пишут пользователи соцсети.