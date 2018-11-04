Целый и невредимый. Житель Казахстана вернулся домой после своих похорон

В городе Атырау Казахстана мужчина вернулся домой, хотя незадолго до этого был похоронен. Об этом сообщает региональное издание "Ак Жайык".

Сообщается, что мужчина вышел 20 июня из дома в селе Томарлы и не вернулся. 9 июля родственники пропавшего написали заявление в полицию. Через некоторое время их вызвали в морг. Опознать тело, которое лежало там, было невозможно из-за следов разложения, однако генетическая экспертиза показала, что с вероятностью 99,92% это был именно герой истории.

В начале сентября мужчину похоронили на мусульманском кладбище. Родные "погибшего" уже заказали надгробие, получили свидетельство о смерти и отказались от пенсии, которую выплачивали мужчине во время поисков.