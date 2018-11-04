Настало время перемен! Читай гороскоп на 4 ноября

Дева

Для активной любовной и творческой жизни вполне подходит первая половина дня. Правда, эти часы не обещают вам необыкновенной романтики, полета фантазии, нежности чувств. Но встреча с тем, кого вы любите, может стать потребностью. Общение с любимым существом способно пробудить в вас захватнические, собственнические настроения, у мужчин сюда прибавится сильный сексуальный инстинкт. Сконцентрировав силы, вы будете в состоянии добиться того, чего хотите. Вечернее время уже не так располагает к подвигам. Не ставьте себе новых целей и не лишайте себя законного отдыха.

Весы

Временно воздержитесь от активного продвижения в таких областях, как получение образования, дальние поездки, преподавание, литературная деятельность, поездки и путешествия. Посвятите день занятиям, которые делают вас спокойнее, увереннее, подчеркивают ваше единство с близкими родственниками. Позаботьтесь о том, чтобы вам было куда вернуться из дальнего странствия. Вы можете поймать себя на мысли, что поступаете консервативно, в полном соответствии с семейными, родовыми традициями, даже если ваши текущие интересы сосредоточены в области, связанной с иностранной культурой.

Скорпион

По инерции вы готовы судить о том, что видите и слышите, по старым образцам. Однако жизнь призывает вас взглянуть по-новому на себя и свои главные цели: более пристрастно и критично, в полном соответствии с вашим изначальным, пытливым и придирчивым, складом ума. Посвятите активным делам - разъездам, общению - первую половину дня, а вечер оставьте для завершения текущих задач. Октябрьские Скорпионы в это время столкнутся с новыми известиями и контактами. Им более других придется размышлять о связях с другими людьми, о том, что можно предложить им в качестве вклада в общий проект.

Стрелец

Утро подходит для смелого решения сложных вопросов. Это хорошее время для спортсменов и бизнесменов. В течение дня вам стоит пересмотреть свои цели, а также связанные с ними документы, контакты, расписания. Подведите итоги недавних дружеских встреч. Те знакомства, которые важны, привлекательны для вас, придется оценить более углубленно и проницательно, чтобы затем перевести в новый режим или в новое качество. Возможно, вы лишитесь хорошего советчика, партнера (например, он надолго уедет, или вы не сможете с ним общаться непосредственно и открыто по другой причине).

Козерог

В первой половине дня настойчивые, уверенные действия дадут неплохой результат, особенно если направлены на изменение условий жизни. Друг поможет вам в критической ситуации. Ближе к вечеру задумайтесь о своих насущных потребностях и постарайтесь, чтобы их удовлетворение было хорошо налажено. Это позволит вам спокойно отдаться размышлениям о непростом будущем, в которое вы уже наполовину вступили. Ваши рабочие обязанности также подверглись изменению, в целом довольно позитивному. Козероги, рожденные в середине января, могут прочувствовать и оценить свои нужды наиболее полно.

Водолей

Уединение поможет вам укрепить здоровье или стать более убежденным в том, что вы говорите и делаете. В первой половине дня у вас могут появиться невидимые миру помощники, и с их великодушной помощью вы представите на всеобщее обозрение великолепный результат своей работы. Цените своих партнеров, не приписывайте всех заслуг себе лично. Связи, поездки или учеба становятся важным фактором, влияющим на вашу карьеру, постановку и осуществление целей. В жизнь тех, кто рожден в конце января, это может внести временный дискомфорт, но одновременно и новое знание, и новое увлечение.

Рыбы