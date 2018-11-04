Настало время перемен! Читай гороскоп на 4 ноября

Этот день может оказаться довольно насыщенным. Сейчас очень важно контролировать свои слова, так как в течение этого дня они приобретут куда более важное значение, чем обычно. От высказываний, которые вы произнесете в течение этого дня, отказаться в будущем будет очень не просто. В этот день не стоит доверять своей интуиции, приметам, снам, предчувствиям, все они могут оказаться ошибочными, а поступки, совершенные под влиянием этих вещей могут привести к нежелательным последствиям и не только не способствовать разрешению и прояснению ситуации, а только, напротив, смогут еще сильнее ее запутать и усложнить.
В этот день можно начинать глобальные перемены, но не спешите. Только небольшие, последовательные и постепенные действия смогут привести к нужным вам результатам, пишет Dvorec.
Овен
Первая половина дня наиболее благоприятна для активных целенаправленных действий. Несмотря на энтузиазм, не распыляйтесь, ставьте себе одну-две задачи, не больше. Если вы хотите предпринять что-либо для блага своих родителей, родственников, у вас появится для этого необходимая дополнительная энергия. Карьерные высоты также будут взяты легко, без лишнего напряжения. Вы оправдаете доверие начальника, куратора, учителя. Эти люди будут верить в вас, помогая вам верить в себя и свои возможности. Вечерние часы больше подходят для того, чтобы продолжить и завершить начатое.
Телец
Независимо от характера вашей работы, явного или секретного, не затягивайте ее выполнение до вечера. Назначайте на первую половину дня учебу, общение с представителями других стран и культур, преподавателями, издателями, работниками турфирм, блюстителями закона и порядка. Однако постарайтесь избежать дел, связанных с использованием документации любого рода, с письмом, подсчетами, постановкой подписей под важными соглашениями. Родственность убеждений, единство интересов или согласованные действия в одном направлении будут более прочной основой для успеха.
Близнецы
В течение дня не торопитесь с выводами и суждениями. Если вы не успели договориться об отдыхе с приятелями, не насладились в полной мере общением с теми, кого любите, то пока вам придется довольствоваться уже достигнутым, и лишь прикидывать планы на ближайшее будущее. Задумайтесь о характере и ритме своего делового общения, о том, каким образом вы могли бы проявить свою индивидуальность в ходе повседневного труда. Рекомендуется обратить внимание на общее состояние здоровья, на самочувствие. Поищите источники восполнения той энергии, которую вы тратите на работу.
Рак
Подведите еще раз итоги семейных событий. Картина повседневных особенностей вашего быта, привычных отношений с родителями и (или) супругом вполне ясна, поэтому вы легко определите, где вы действительно должны что-то близким, а где было бы более справедливым настаивать на собственных индивидуальных интересах, вкусах, потребностях. Родителям-Ракам не мешает задуматься о круге общения своих детей, их обучении, умственном развитии, об их взаимодействии со сверстниками и старшими. А также о том, кто является для них авторитетной фигурой, и своем собственном авторитете перед ними.
Лев
Выполнение напряженной, интенсивной работы, повседневных обязанностей рекомендуется перенести на первую половину дня. В эти часы будут наиболее эффективными активные домашние заботы (например, ремонт, починка необходимых в быту предметов, уборка). Подходят они и для начала систематических оздоровительных процедур, курса лечения, но не медикаментозного, а связанного с разумной физической нагрузкой, развитием выносливости. Во второй половине дня продолжайте или завершайте начатое, оценивайте первые результаты. Не стоит совершать важных финансовых операций, крупных покупок.
Дева
Для активной любовной и творческой жизни вполне подходит первая половина дня. Правда, эти часы не обещают вам необыкновенной романтики, полета фантазии, нежности чувств. Но встреча с тем, кого вы любите, может стать потребностью. Общение с любимым существом способно пробудить в вас захватнические, собственнические настроения, у мужчин сюда прибавится сильный сексуальный инстинкт. Сконцентрировав силы, вы будете в состоянии добиться того, чего хотите. Вечернее время уже не так располагает к подвигам. Не ставьте себе новых целей и не лишайте себя законного отдыха.
Весы
Временно воздержитесь от активного продвижения в таких областях, как получение образования, дальние поездки, преподавание, литературная деятельность, поездки и путешествия. Посвятите день занятиям, которые делают вас спокойнее, увереннее, подчеркивают ваше единство с близкими родственниками. Позаботьтесь о том, чтобы вам было куда вернуться из дальнего странствия. Вы можете поймать себя на мысли, что поступаете консервативно, в полном соответствии с семейными, родовыми традициями, даже если ваши текущие интересы сосредоточены в области, связанной с иностранной культурой.
Скорпион
По инерции вы готовы судить о том, что видите и слышите, по старым образцам. Однако жизнь призывает вас взглянуть по-новому на себя и свои главные цели: более пристрастно и критично, в полном соответствии с вашим изначальным, пытливым и придирчивым, складом ума. Посвятите активным делам - разъездам, общению - первую половину дня, а вечер оставьте для завершения текущих задач. Октябрьские Скорпионы в это время столкнутся с новыми известиями и контактами. Им более других придется размышлять о связях с другими людьми, о том, что можно предложить им в качестве вклада в общий проект.
Стрелец
Утро подходит для смелого решения сложных вопросов. Это хорошее время для спортсменов и бизнесменов. В течение дня вам стоит пересмотреть свои цели, а также связанные с ними документы, контакты, расписания. Подведите итоги недавних дружеских встреч. Те знакомства, которые важны, привлекательны для вас, придется оценить более углубленно и проницательно, чтобы затем перевести в новый режим или в новое качество. Возможно, вы лишитесь хорошего советчика, партнера (например, он надолго уедет, или вы не сможете с ним общаться непосредственно и открыто по другой причине).
Козерог
В первой половине дня настойчивые, уверенные действия дадут неплохой результат, особенно если направлены на изменение условий жизни. Друг поможет вам в критической ситуации. Ближе к вечеру задумайтесь о своих насущных потребностях и постарайтесь, чтобы их удовлетворение было хорошо налажено. Это позволит вам спокойно отдаться размышлениям о непростом будущем, в которое вы уже наполовину вступили. Ваши рабочие обязанности также подверглись изменению, в целом довольно позитивному. Козероги, рожденные в середине января, могут прочувствовать и оценить свои нужды наиболее полно.
Водолей
Уединение поможет вам укрепить здоровье или стать более убежденным в том, что вы говорите и делаете. В первой половине дня у вас могут появиться невидимые миру помощники, и с их великодушной помощью вы представите на всеобщее обозрение великолепный результат своей работы. Цените своих партнеров, не приписывайте всех заслуг себе лично. Связи, поездки или учеба становятся важным фактором, влияющим на вашу карьеру, постановку и осуществление целей. В жизнь тех, кто рожден в конце января, это может внести временный дискомфорт, но одновременно и новое знание, и новое увлечение.
Рыбы
Не теряйте хладнокровия, размышляя о будущем. Вы можете захотеть сменить место жительства, или получить новую заманчивую информацию о том, как это лучше сделать. Если в ваших планах стоят активные мероприятия по заранее намеченному графику, перенесите их на первую половину дня. Но если вы находитесь в стадии изучения возможностей, либо оформления и подписания документов, связанных с домом и семейной собственностью, то звезды рекомендуют вам повременить с окончательными решениями, еще раз заново все обдумать, в свете новых (открывшихся или назревающих) обстоятельств.