Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой

Тилль Линдеманн ответил на вопрос журналиста об отношениях со Светланой Лободой, передает Viva.
Видео, на котором видно, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн встречает из больницы Светлану Лободу, облетело сеть. Согласитесь, коллега по сцене вряд ли бы прилетел в другую страну, чтобы просто встретить подругу в больнице. После этого поклонники поверили, что между Светланой и Тиллем что-то гораздо больше, чем дружба или сотрудничество. Масла в огонь подливают и сами артисты. Несмотря на то, что подтверждать или опровергать новости о своем романе они не спешат, в интервью на эти вопросы отвечают завуалированно.
К примеру, на днях один из российских журналистов напрямую спросил у Тилля о Светлане: "А о твоей подружке Лободе тебя можно спросить?". На что рок-музыкант, улыбаясь, ответил: "Спросить можно, но я вряд ли отвечу. Да и вообще, мне уже пора идти…"
Напомним, в мае Светлана родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Имя ребенка натолкнуло фанатов на мысль, что девочку назвали в честь ее предполагаемого отца — Тилля Линдеманна. К слову, если новость о романе украинской певицы и немецкого рок-музыканта окажется правдой, то они, вероятней всего, уже женаты. Ведь на новом фото, которым Светлана недавно поделилась в своем блоге, видно обручальное колечко на ее безымянном пальце.