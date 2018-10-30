В этом году в воскресенье, 11 ноября, Эстония отмечает День отца. А потому мы проводим наш традиционный фотоконкурс «Мой папа – супергерой!» Победитель получит замечательные призы от наших партнеров, а его имя мы озвучим уже в этот четверг, 8 ноября.

У каждого из вас есть возможность поддержать понравившегося участника своим голосом. Голосование проходит в нашей галерее, в четверг, 8 ноября, народное голосование завершится.

ВНИМАНИЕ! По результатам читательского голосования будет определена тройка лучших, из которых редакция портала Limon.ee выберет фото победителя! А торжественное награждение «Папы супергероя-2018» состоится в пятницу, 9 ноября, в редакции портала Limon.ee.

НОВЫЕ СНИМКИ УЖЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Редакция благодарит всех, кто прислал фотографии на наш фотоконкурс. Вы подарили нам море положительных эмоций! Если ваша фотография не попала в галерею голосования, значит редакция посчитала, что по какой-либо причине она не соответствует правилам нашего фотоконкурса.