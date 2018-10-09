Гагарина помолодела на десять лет после отъезда из России

Артистка опубликовала в личном Instagram фото с прогулки. Полина запечатлена бегущей по парковой аллее. Она облачена в темно-синюю худи, кожаную куртку-косуху и голубые джинсы.

"Галопом по Парижу!" – подписала снимок Гагарина. Поклонники отметили, что певица не боится позировать без макияжа. Отсутствие косметики сделало ее похожей на студентку или даже школьницу. Полина показалась фолловерам помолодевшей лет на десять.

"Каждый раз в начале октября во мне просыпается кочевник, мечтающий сбежать от этих депрессивных, серых, холодных месяцев", – рассказывала Гагарина поклонникам еще до поездки. После артистка принялась публиковать фотографии уже из города на берегах Сены.