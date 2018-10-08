Вся правда: Максим Фадеев сделал официальное заявление

«Хочу обратиться ко всем людям, которых интересует моя диета, о которой не пишет только ленивый», – начал свою речь Максим.

По его словам, люди верят слухам и лживой рекламе, покупают «всякую фигню и портят свое здоровье». В настоящее время диета Фадеева не опубликована нигде. Пока чудодейственный рецепт держится в тайне.

«Я ее придумал сам вместе с одним китайским врачом. Я потратил на эту диету почти 26 лет. Я не мог похудеть, причину врачи не знали, я не ел много», – пояснил продюсер, пообещав, что обязательно поделится своим опытом позже. «И вы тоже похудеете», – заверил он.

Ролик размещен в Instagram Фадеева. «Вся правда о моей диете», – подписал видео продюсер.