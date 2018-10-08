Пшш... Ученые нашли самый опасный напиток

Исследователи проанализировали данные, полученные в нескольких странах мира, пишет об этом проекте издание Science Alert. В результате ученые пришли к выводу о том, что употребление газированных напитков угнетает микрофлору кишечника и в связи с этим оказывает вредное влияние на другие органы. По словам микробиолога Ариэль Кушмаро, такие напитки «могут быть токсичными для кишечных бактерий, и тем самым будут влиять на нас».