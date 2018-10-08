Пшш... Ученые нашли самый опасный напиток

Пристрастие к газированным напиткам может плохо сказаться на состоянии человеческого организма, о чем сообщили ученые из израильского Университета имени Бен-Гуриона. По словам специалистов, употребление «шипучки» вредит практически всем внутренним органам и системам нашего тела, пишет Medikforum.
Исследователи проанализировали данные, полученные в нескольких странах мира, пишет об этом проекте издание Science Alert. В результате ученые пришли к выводу о том, что употребление газированных напитков угнетает микрофлору кишечника и в связи с этим оказывает вредное влияние на другие органы. По словам микробиолога Ариэль Кушмаро, такие напитки «могут быть токсичными для кишечных бактерий, и тем самым будут влиять на нас».
Ученые связывают негативное действие газировки на организм с содержащимися в ней искусственными компонентами. Предварительное исследование сотрудников Бостонского университета в США показало, что регулярное питье газировки сопряжено с повышением риска развития сахарного диабета, ухудшением состояния мышц, а также уменьшением объема головного мозга. При этом специалисты констатировали, что людям, систематически употребляющим газированные напитки, чаще других диагностируют болезнь Альцгеймера и раннее старческое слабоумие.