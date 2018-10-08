Проще простого! Ученые раскрыли секрет идеального секса

Американские гинекологи выяснили, что регулярные занятия йогой в течение 12 недель позволяют значительно усилить яркость ощущений от секса, а также значительно повышают либидо. Исследователи выяснили, что йога устраняет одну из самых распространённых причин некачественного секса — снимает стресс и нормализует сексуальное возбуждение, сообщает Life.

Именно частые стрессовые ситуации могут вызвать преждевременные эякуляции у мужчин, ухудшая их половую жизнь. Именно поэтому рекомендуется снимать стресс йогой. Также было отмечено, что такие упражнения, как «кобра», «треугольная поза» и «широкая нога», гарантируют улучшение оргазма и способствуют увеличению продолжительности полового акта.