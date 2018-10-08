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  • Ох, как мило! Танель Падар и его невеста сообщили о важной дате

Ох, как мило! Танель Падар и его невеста сообщили о важной дате ФОТО

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Muusik Tanel Padar ja Lauren Villmann.

ФОТО: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

Эстонский певец Танель и его невеста, красавица-модель Лаурен Вилльманн, накануне отметили важную дату, о чем не забыли сообщить своим подписчикам в социальных сетях.

Влюбленные опубликовали совместный снимок и подписали его: «365 дней любви». Вот так романтично они отметили годовщину своих отношений.

ФОТО: Instagram/ Tanel Padar

Напомним, что Танель Падар впервые появился на публике с Лаурен Вилльманн в ноябре прошлого года на теннисном турнире в Таллинне в Saku Suurhall. Весной певец успел сделать предложение руки и сердца возлюбленной, которая моложе его на 17 лет.

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