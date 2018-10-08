Ох, как мило! Танель Падар и его невеста сообщили о важной дате

Влюбленные опубликовали совместный снимок и подписали его: «365 дней любви». Вот так романтично они отметили годовщину своих отношений.

Напомним, что Танель Падар впервые появился на публике с Лаурен Вилльманн в ноябре прошлого года на теннисном турнире в Таллинне в Saku Suurhall. Весной певец успел сделать предложение руки и сердца возлюбленной, которая моложе его на 17 лет.