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Обнаженную Кейт Миддлтон сняли в ванной с принцем Уильямом Скандальные снимки!

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Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

ФОТО: JOHN STILLWELL / AFP

Многие помнят давний скандал с фотографиями обнаженных Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который закончился судебным разбирательством. Теперь в Сети появились еще более откровенные снимки королевской семьи, однако теперь это сделано осознанно.

Сообщается, что это не настоящие кадры из личных архивов семьи, а работа известного фотографа, которая с помощью двойников известных личностей устроила вызывающую фотосессию. Элисон Джексон планирует открыть выставку с этими работами.

Фотограф прокомментировала культурную ценность снимка. По словам Элисон, она хотела показать одержимость личной жизнью знаменитостей в 21 веке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ранее сообщалось, что Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вернулась из декретного отпуска. Супруга принца Уильяма совершила первый официальный визит с момента рождения ее третьего ребенка Луи.

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