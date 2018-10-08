Обнаженную Кейт Миддлтон сняли в ванной с принцем Уильямом

Многие помнят давний скандал с фотографиями обнаженных Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который закончился судебным разбирательством. Теперь в Сети появились еще более откровенные снимки королевской семьи, однако теперь это сделано осознанно.
Сообщается, что это не настоящие кадры из личных архивов семьи, а работа известного фотографа, которая с помощью двойников известных личностей устроила вызывающую фотосессию. Элисон Джексон планирует открыть выставку с этими работами.
Фотограф прокомментировала культурную ценность снимка. По словам Элисон, она хотела показать одержимость личной жизнью знаменитостей в 21 веке.
Ранее сообщалось, что Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вернулась из декретного отпуска. Супруга принца Уильяма совершила первый официальный визит с момента рождения ее третьего ребенка Луи.