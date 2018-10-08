Любовь Успенская рассказала о страшном диагнозе лысой дочери

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина на протяжении долгого времени живет в Коста-Рике. Именно там с ней 11 сентября случилось несчастье. Как рассказала сама артистка, катаясь на велосипеде, Плаксина наехала на ветку и упала. Молодая женщина сильно покалечилась, ударившись лицом об асфальт.

«Два зуба у нее сразу были выбиты. И перелом двусторонний челюсти. Она мне позвонила ночью. Я была на гастролях и сказала, что срочно надо вертолет заказывать, потому что она была на острове, и там нет никакой помощи», – поведала Любовь Успенская.

Согласно данным передачи, в Коста-Рику срочно вылетел отец Татьяны, бизнесмен Александр Плаксин. Татьяне провели операцию, но неудачно. У нее началось заражение крови. Тогда Любовь Успенская решила перевезти дочь в Швейцарию. «Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс», – рассказала королева шансона.

Сейчас Татьяна Плаксина находится в Москве. Семья ждет новых указаний врачей. Как сообщила Успенская, дочь шепелявит, потому что у нее отсутствуют два верхних зуба и три нижних: «У нее же там переломы. Она даже не может открывать рот. Она не может есть пищу нормальную. Только жидкую пищу, перетертую», – объяснила Любовь.