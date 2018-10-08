Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 8 октября

День определенно удачный, позволяющий достичь успеха в разных сферах. Однако нужно иметь в виду, что эмоциональный фон его стабильностью не отличается, а это значит, что перепады настроения, конфликты и ссоры весьма вероятны, пишет Dvorec.
Овен
День достаточно удачный для профессионального сотрудничества и начала деловых отношений. Недоброжелатели могут строить козни, но вам удастся одержать победу над врагами благодаря безусловной поддержке надежных союзников. Финансовая картина не слишком благоприятна, расходы могут быть значительными и непредвиденными.
Серьезные проблемы могут возникнуть в романтических отношениях, особенно важно проявлять осторожность юным представителям знака. Поездки и экскурсии дадут вам возможность развеяться, получить приятные эмоции, однако не избавят от необходимости принять непростое решение.
Телец
Очень удачный день: Тельцы полны сил и энергии, новые идеи не заставляют себя ждать, а союзников, готовых помочь в осуществлении смелых проектов, долго искать не приходится. Не теряйте времени зря – сейчас звезды на вашей стороне, действовать нужно быстро и решительно. День подходит для заключения долгосрочных контрактов, встреч с влиятельными людьми, посещения светских мероприятий.
Атмосфера в семье теплая и комфортная, общество близких будет вас радовать, общение с любимым человеком – вдохновлять. Можно расширить круг общения, познакомиться с интересными людьми или просто приятно провести время с теми, кто вам симпатичен.
Близнецы
День довольно беспокойный, Близнецы не раз окажутся в непростых ситуациях. Однако непреодолимых трудностей не возникнет; решая накопившиеся проблемы, вы обретете бесценный опыт, к тому же сможете найти надежных друзей. В контактах будьте разборчивы – сегодня вашей благосклонности будут добиваться особы, совершенно не заслуживающие доверия.
Неоднозначна семейная ситуация: с одной стороны, в готовы на многое, чтобы поладить с близкими, с другой – совершенно не понимаете, чего же, собственно, они от вас ждут. Однако время для откровенной беседы пока не пришло, постарайтесь просто провести день без ссор и конфликтов.
Рак
Раки смогут добиться значительных побед в профессиональной сфере, реализовать наиболее многообещающие свои идеи. В решении проблем помогут давние проблемы и проверенные союзники. Новые деловые отношения тоже, в общем, складываются неплохо, однако вам не следует форсировать ситуацию, торопиться с подписанием договоров или инвестициями в совместный бизнес.
Не исключены серьезные разногласия с любимым человеком. Особенно трудно придется тем, кто недавно вступил в брак или начал жить вместе со своей «половинкой»: споры будут касаться распределения семейного бюджета, планирования расходов.
Лев
Львов ожидает непростой день. Проблемы на работе возникают весьма значительные, и связаны они в основном с нерадивостью ваших партнеров и коллег. Будьте готовы следить за выполнением ваших инструкций и поручений, давать ценные советы, исправлять чужие ошибки. Финансовая ситуация стабильна, возможны небольшие денежные поступления. Основные расходы связаны с потребностями семьи, особенно много придется потратить Львам, у которых есть дети.
Вы легко находите общий язык с друзьями и старшими родственниками, а вот понять любимого человека оказывается куда труднее. Многим Львам придется немало времени провести, обсуждая дела давно минувших дней и старые обиды.
Дева
Девам стоит отказаться от заключения долгосрочных сделок и совершения крупных покупок: ваша интуиция, обычно столь блестящая во всем, что касается финансов, сегодня, увы, не на высоте. Зато день отлично подходит для любой работы, требующей внимания и сосредоточенности. Можно заниматься оформлением документов, посещать государственные организации, иметь дело с чиновниками.
Атмосфера в семье во многом зависит от того, какую позицию займут представители старшего поколения, вы же едва ли захотите ступать с ними в конфликт. Отношения влюбленных ровны и гармоничны, однако нельзя не заметить, что каждый озабочен, в первую очередь, собственными проблемами.
Весы
В трудных ситуациях Весам пригодятся умение владеть собой и отдавать ясные и четкие распоряжения, которые невозможно не выполнить. Звезды советуют действовать в открытую, избегая интриг, манипуляций и разного рода заговоров. Помните, что новые знакомые судят о вас по вашим друзьям, и не удивляйтесь, если слишком близкие отношения с сомнительными особами обернутся против вас.
Отношения в семье омрачены недоверием – нужно как можно скорее понять, в чем его причина, пока сомнения друг в друге не стали причиной серьезного конфликта. Юным влюбленным звезды советуют избегать недоговоренностей и намеков; искренность и откровенность, напротив, будут кстати.
Скорпион
День довольно благоприятный, но Скорпионы сегодня не в лучшем настроении, а потому склонны видеть все происходящее в мрачном свете. Звезды советуют поскорее распрощаться с излишним пессимизмом; помогут в этом посещение увеселительных заведений, прогулки и путешествия, а также творческая деятельность.
Это один из нечастых дней, когда удача сопутствует вам и в работе, и в любви. Вопрос в том, чтобы правильно расставить приоритеты и с их учетом составить график – иначе успеть все не удастся. Юных представителей знака ожидают захватывающие романтические увлечения.
Стрелец
В целом день неплохой, но вот романтические отношения, увы, находятся под влиянием негативных тенденций. Будьте готовы к непростому разговору с любимым человеком, и помните, что похвала и поддержка часто бывают более действенными, чем критика и упреки. Дамам звезды советуют прислушиваться к советам представителей старого поколения, мужчинам – положиться на опыт друзей.
В профессиональной сфере серьезных проблем не возникнет. Возможны неожиданные поездки, незапланированные деловые встречи. Многим представителям знака придется дать руководству отчет о проделанной работе.
Козерог
Для работы день не самый подходящий – сегодня слишком много разнообразных задач потребуют вашего внимания, ни на одной из них не удастся сосредоточиться надолго. Лучше всего справятся с ситуацией те, кто освоил нелегкую науку делегирования полномочий, может положиться на коллег и подчиненных. Финансовая ситуация стабильна.
Перемены в личной жизни едва ли произойдут, если, конечно, вы не выступите их инициатором. Звезды советуют реализовывать только те идеи, которые вы успели взвесить и обдумать. Свежие решения, которые сегодня кажутся совершенно гениальными, едва ли позволят добиться желаемого результата.
Водолей
Водолеи могут справиться с любой задачей – сегодня представителям этого знака практически во всем сопутствует удача. Можно браться за новые дела, не опасаясь трудностей и преград: из любой ситуации вы быстро найдете единственно верный выход. Инвестиции, сделанные в этот день, принесут прибыль, но произойдет это несколько позже, чем вы ожидаете.
Вероятно появление новых знакомых, не исключены и встречи с людьми, с которыми вы некогда поддерживали тесные отношения. Будьте готовы к расспросам, беседам на не слишком приятные для вас темы. Тем, кто планирует встретиться со старшими родственниками, потребуется немало терпения.
Рыбы
День во всех отношениях хорош: и для работы он подходит, и отдых обещает совершенно замечательный. Ваша задача – не лениться и действовать, по возможности, быстро: теряя время зря, вы упускаете шанс реализовать свое заветное желание. Возможно появление в вашем окружении человека, способного изменить ваши взгляды на мир и жизненную позицию.
Рыбам, жаждущим новых впечатлений, звезды советуют отправиться в поездку. Возможно, ваше путешествие не будет далеким и продолжительным, но любая смена обстановки непременно пойдет вам на пользу.