Девушка решила выяснить, почему она одна, странным, но гениальным способом

Жительница Вашингтона настолько отчаялась в своей личной жизни, что решила провести опрос среди бывших парней. Кэти составила анкету, в которой респонденты должны были ответить, почему они расстались. Причём в опросе приняли участие не только те, кто состоял с ней в серьёзных отношения, но и молодые люди, с которыми девушка провела всего одну ночь, сообщает The Sun.

ФОТО: twitter

В частности, в анкете были такие вопросы, как "Что было не так с Кэти?", "Что было не так с тобой?", "В какой момент ты понял, что ничего не получится?" Причём дальше девушка без стеснения спрашивает, может ли респондент посоветовать ей кого-нибудь из знакомых, и просит написать его номер. В конце она добавляет: "Кэти не может быть одна вечно! ;)"