Пользователи Сети осудили Рудковскую за ролик с оскорблением Собчак

Дорогие друзья, мы ведем трансляцию «Трое в лодке, не считая собаки». Собака — это я, конечно же. Эти три красивых женщины как всегда со мной рядом, — говорит на видео Ксения.

В это время один из не присутствующих в кадре мужчин отпускает скептическую ремарку, пишет Ридус.

Трое в лодке, не считая лошади,— звучит голос критика.

После этого Ксения Собчак невозмутимо сообщает, что они якобы находятся на Мальдивах, и видео заканчивается.

Большинство подписчиков и посетителей профиля Яны Рудковской посчитали публикацию такого видео недостойным поступком и предъявили ей свои претензии. Некоторые не ограничились осуждением одной Рудковской, перейдя к обсуждению личностей сразу всех компаньонок Собчак. Другие высказались в поддержку телеведущей, отметив проявленные ею выдержку и хладнокровие.

Ксения Собчак регулярно оказывается в центре внимания общественности и журналистов. Нередко катализатором подобных ситуаций становятся неожиданные поступки самой телеведущей.

Так, в августе она опубликовала свою обнаженную фотографию с книгой, посвященной Адольфу Гитлеру.