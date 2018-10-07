Пользователи Сети осудили Рудковскую за ролик с оскорблением Собчак

Пользователи социальной сети Instagram осудили продюсера Яну Рудковскую, которая разместила в своем профиле видео с участием певицы Полины Гагариной, фотомодели Елены Перминовой и телеведущей Ксении Собчак. Негативную реакцию общественности спровоцировала закадровая реплика, которую многие расценили как оскорбление в адрес последней.
Дорогие друзья, мы ведем трансляцию «Трое в лодке, не считая собаки». Собака — это я, конечно же. Эти три красивых женщины как всегда со мной рядом, — говорит на видео Ксения.
В это время один из не присутствующих в кадре мужчин отпускает скептическую ремарку, пишет Ридус.
Трое в лодке, не считая лошади,— звучит голос критика.
После этого Ксения Собчак невозмутимо сообщает, что они якобы находятся на Мальдивах, и видео заканчивается.
Большинство подписчиков и посетителей профиля Яны Рудковской посчитали публикацию такого видео недостойным поступком и предъявили ей свои претензии. Некоторые не ограничились осуждением одной Рудковской, перейдя к обсуждению личностей сразу всех компаньонок Собчак. Другие высказались в поддержку телеведущей, отметив проявленные ею выдержку и хладнокровие.
Ксения Собчак регулярно оказывается в центре внимания общественности и журналистов. Нередко катализатором подобных ситуаций становятся неожиданные поступки самой телеведущей.
Так, в августе она опубликовала свою обнаженную фотографию с книгой, посвященной Адольфу Гитлеру.
Незадолго до этого Собчак артистично ответила на оскорбления со стороны одного из лидеров ныне запрещенной в России Национал-большевистской партии, назвав Эдуарда Лимонова «дедушкой Эдей».