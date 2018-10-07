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  • Пользователи Сети осудили Рудковскую за ролик с оскорблением Собчак

Пользователи Сети осудили Рудковскую за ролик с оскорблением Собчак

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Ксения Собчак

ФОТО: AP/Scanpix

Пользователи социальной сети Instagram осудили продюсера Яну Рудковскую, которая разместила в своем профиле видео с участием певицы Полины Гагариной, фотомодели Елены Перминовой и телеведущей Ксении Собчак. Негативную реакцию общественности спровоцировала закадровая реплика, которую многие расценили как оскорбление в адрес последней.

Дорогие друзья, мы ведем трансляцию «Трое в лодке, не считая собаки». Собака — это я, конечно же. Эти три красивых женщины как всегда со мной рядом, — говорит на видео Ксения.

В это время один из не присутствующих в кадре мужчин отпускает скептическую ремарку, пишет Ридус.

Трое в лодке, не считая лошади,— звучит голос критика.

После этого Ксения Собчак невозмутимо сообщает, что они якобы находятся на Мальдивах, и видео заканчивается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Большинство подписчиков и посетителей профиля Яны Рудковской посчитали публикацию такого видео недостойным поступком и предъявили ей свои претензии. Некоторые не ограничились осуждением одной Рудковской, перейдя к обсуждению личностей сразу всех компаньонок Собчак. Другие высказались в поддержку телеведущей, отметив проявленные ею выдержку и хладнокровие.

Ксения Собчак регулярно оказывается в центре внимания общественности и журналистов. Нередко катализатором подобных ситуаций становятся неожиданные поступки самой телеведущей.

Так, в августе она опубликовала свою обнаженную фотографию с книгой, посвященной Адольфу Гитлеру.

Незадолго до этого Собчак артистично ответила на оскорбления со стороны одного из лидеров ныне запрещенной в России Национал-большевистской партии, назвав Эдуарда Лимонова «дедушкой Эдей».

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