В эффектном платье с высоким разрезом: Ани Лорак восхитила образом на сцене

Так, на одном из снимков, знаменитость позирует вместе со своей подругой, спортсменкой Лилией Подкопаевой. На еще одной фотографии певица заснята на сцене во время одного из концертов, который прошел в Киеве.

На фото Ани позирует в эффектном черном платье с глубоким декольте и с высоким разрезом. Примечательно, что многие поклонники с восторгом восприняли новость о выступлении Лорак в Украине: