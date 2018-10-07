В эффектном платье с высоким разрезом: Ани Лорак восхитила образом на сцене
7 октября 2018, 14:11
Украинская певица на днях вернулась в Киев. Об этом свидетельствует новые фото Ани Лорак, которыми она поделилась в своем Instagram.
Так, на одном из снимков, знаменитость позирует вместе со своей подругой, спортсменкой Лилией Подкопаевой. На еще одной фотографии певица заснята на сцене во время одного из концертов, который прошел в Киеве.
На фото Ани позирует в эффектном черном платье с глубоким декольте и с высоким разрезом. Примечательно, что многие поклонники с восторгом восприняли новость о выступлении Лорак в Украине:
"Очень рады, что вы уже в Киеве", "Ани, с возвращением", Ждем вашего большого концерта в Украине", - писали подписчики.