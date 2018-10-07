Какие знаки Зодиака являются магнитом для денег

КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января)

Козероги – это земной знак и во многом они сами собой олицетворяют все земное, в том числе и стремление к банальному материальному благополучию. Их не нужно подталкивать к карьерному росту и заработкам, они сами к этому стремятся и обычно знают, как этого достичь. Они организованны, мотивированны и целеустремленны, а так же способны мотивировать других, причём целыми коллективами. Эти люди могут привести людей предприятие или проект к успеху. У них много врожденных качеств, которые делают из них лучших предпринимателей и помогают заработать огромное состояние.

СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы - прирожденные лидеры. Они, как известно, бывают чересчур требовательны и настойчивы, когда увлекаются чем-то, особенно если это касается работы, карьеры и если это подразумевает конкуренцию. Они глубоко погружаются во все, что они делают. Продвижение по карьерной лестнице и успешное осуществление всех свои проектов важно для них, даже когда их личная мотивация ослабевает, так что они все делают по высоким стандартам и получают за это достойное вознаграждение.

ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Девы не так озабочены финансовым успехом, как Козерог или Скорпион. Однако, как и вышеупомянутых знаков, у них есть набор врожденных качеств, которые приводят их к неожиданному богатству. Они критичны и мотивированы необходимостью исправлять все, что они считают неправильным. Таким образом, они постоянно совершенствуются, и именно это саморазвитие приводит их к успеху. Стоит отметить, что на этом пути они стараются оставаться порядочными и чистыми в своих намерениях.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)