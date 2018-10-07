Какие знаки Зодиака являются магнитом для денег

Среди нас есть немало людей, которые умеют зарабатывать деньги или могут похвастаться невероятной удачей, осыпающей их всевозможными благами без каких-либо усилий, пишет Eg.ru. Интересно, а как знак Зодиака влияет на благосостояние человека и есть ли знаки, буквально «притягивающие» к себе финансовые потоки?
КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января)
Козероги – это земной знак и во многом они сами собой олицетворяют все земное, в том числе и стремление к банальному материальному благополучию. Их не нужно подталкивать к карьерному росту и заработкам, они сами к этому стремятся и обычно знают, как этого достичь. Они организованны, мотивированны и целеустремленны, а так же способны мотивировать других, причём целыми коллективами. Эти люди могут привести людей предприятие или проект к успеху. У них много врожденных качеств, которые делают из них лучших предпринимателей и помогают заработать огромное состояние.
СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)
Скорпионы - прирожденные лидеры. Они, как известно, бывают чересчур требовательны и настойчивы, когда увлекаются чем-то, особенно если это касается работы, карьеры и если это подразумевает конкуренцию. Они глубоко погружаются во все, что они делают. Продвижение по карьерной лестнице и успешное осуществление всех свои проектов важно для них, даже когда их личная мотивация ослабевает, так что они все делают по высоким стандартам и получают за это достойное вознаграждение.
ДЕВА (23 августа - 22 сентября)
Девы не так озабочены финансовым успехом, как Козерог или Скорпион. Однако, как и вышеупомянутых знаков, у них есть набор врожденных качеств, которые приводят их к неожиданному богатству. Они критичны и мотивированы необходимостью исправлять все, что они считают неправильным. Таким образом, они постоянно совершенствуются, и именно это саморазвитие приводит их к успеху. Стоит отметить, что на этом пути они стараются оставаться порядочными и чистыми в своих намерениях.
РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)
Рыбы добиваются успеха и финансового благополучия за счет творческого подхода ко всему, что они делают и способности не останавливаться вне зависимости от обстоятельств. Способность принимать вещи такими, какие они есть, и двигаться дальше адаптивно - это показатели успеха. Они не зацикливаются на вещах, которые идут не так, как они изначально планировали. Они используют творческий подход к делу, чтобы справляться со всеми задачами, которые перед ними стоят. И чаще всего они добиваются успеха, когда работают на себя, например – в предпринимательстве или в творчестве.