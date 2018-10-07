Дмитрия Шепелева экстренно госпитализировали
7 октября 2018, 9:49
Дмитрий Шепелев госпитализирован в одну из московских клиник. Телеведущего поместили в отделение неврологии.
Шепелев провел в больнице сутки. За это время врачи провели полное обследование.
"После смерти Жанны Фриске, ведущий тщательно следит за своим здоровьем, и почувствовав малейшее недомогание, обращается к медикам", – поясняет Telegram-канал 112.
Медики не обнаружили у Дмитрия серьезных проблем и уже отпустили его домой. Сам телеведущий произошедшее не комментирует. На его странице в Instagram 5 октября был размещен шуточный пост с фотографией из студии. О больнице нет и слова.