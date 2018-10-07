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Дмитрия Шепелева экстренно госпитализировали

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Дмитрий Шепелев

ФОТО: Instagram

Дмитрий Шепелев госпитализирован в одну из московских клиник. Телеведущего поместили в отделение неврологии.

Шепелев провел в больнице сутки. За это время врачи провели полное обследование.

"После смерти Жанны Фриске, ведущий тщательно следит за своим здоровьем, и почувствовав малейшее недомогание, обращается к медикам", – поясняет Telegram-канал 112.

Медики не обнаружили у Дмитрия серьезных проблем и уже отпустили его домой. Сам телеведущий произошедшее не комментирует. На его странице в Instagram 5 октября был размещен шуточный пост с фотографией из студии. О больнице нет и слова.

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