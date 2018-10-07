День радостный и приятный: гороскоп на 7 октября

В наиболее сложные моменты полезной будет поддержка близкого человека. Юных представителей знака посетит романтическое настроение, что способствует появлению новых увлечений и привязанностей.

Дева

День, когда вам пригодятся стойкость, жизненная энергия и сила воли – те самые качества, которыми природа щедро вас наделила. На вашу долю выпадают испытания, которые нужно преодолеть с честью, и только Девам это под силу. Каждая новая, пусть и небольшая, победа, каждая новая решенная проблема приближают вас к цели. Окружающие же не смогут не оценить ваших достоинств, что будет способствовать развитию деловых и дружеских отношений.

Близкие люди более обычного требовательны, вы же не в силах всегда исполнять их желания, что может спровоцировать ссоры. Однако ощущение собственной правоты убережет вас от непоправимых ошибок и непростительных высказываний, и в конце концов мир и гармония будут восстановлены.

Весы

День будет удачным у тех, кто не тратит времени зря и не откладывает дела в долгий ящик. Пора обратить внимание на проблемы, которые давно требуют решения – сегодня у вас больше шансов справиться с ними, чем в другие дни. Возможность для перемен в личной сфере появится благодаря вмешательству в вашу жизнь старых друзей; именно под их влиянием вы совершите поступки, на которые вы не решались раньше.

Родственникам понадобится ваша помощь, некоторым Весам придется изменить свои планы и отправиться в поездку по семейным делам. Жизненный тонус будет достаточно высоким, что поможет легко отнестись к мелким недоразумениям и препятствиям, которые придется преодолеть.

Скорпион

Скорпионы сегодня особенно требовательны к себе и другим, что никоим образом не облегчает им жизнь. Признав, что все люди могут быть в той или иной степени несовершенны, вы избавите себя от массы неприятных открытий и сможете от души повеселиться. Этот день подходит для общения с родственниками и проведения любых семейных мероприятий. Близкие люди охотно помогут вам в решении многих проблем, в том числе и финансовых.

Нежелательны поездки, в особенности долгие и утомительные, а также эксперименты с собственной внешностью. Воздержитесь от легкомысленных знакомств и связей, которые кажутся ни к чему не обязывающими: позже они могут не лучшим образом отразиться на вашей жизни.

Стрелец

Успехи вероятны во многих делах, однако даже к занятиям, которые обычно доставляют вам большое удовольствие, вы приступаете как будто через силу. Боритесь с ленью и пассивностью – сегодня это ваши главные враги! Наиболее энергичные Стрельцы, умеющие следовать ранее составленным планам и сопротивляться соблазнам, имеют шанс справиться со сложнейшими задачами.