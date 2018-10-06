Невероятно, но факт: как Монсеррат Кабалье едва не угодила в тюрьму в возрасте 82 лет

Несравненное сопрано, великая Монсеррат Кабалье родилась и всю жизнь прожила в своей любимой Барселоне. Считается, что оперная звезда стала такой же достопримечательностью города, как храм Саграда Фамилиа или средневековые церкви Латинского квартала.

ФОТО: VICTOR FRAILE / REUTERS

Певица начинала свою карьеру в барселонском театре Лисео, и стала почетным профессором университета, и почетной горожанкой, и любимицей всех каталонцев – она из простой семьи, не «зазвездившаяся» звезда.

В своих интервью певица часто рассказывала, что пообещала своим меценатам – семье Мата, оплатившим ее певческое образование – став знаменитой, петь в Барселоне. И всю жизнь держала слово, данное в юности.

Из Барселоны Монсеррат часто уезжала и так же часто возвращалась. И 2010 год не стал исключением. Гастроли 77-летней оперной дивы охватили почти десять стран: Кабалье пела в Испании, Германии, Швейцарии, Италии, Литве, Чехии, России и на Украине. Как выяснилось позже, заработок певицы составил немалую сумму в 2 млн евро.

По испанским законам, Монсеррат должна была отдать в казну более, чем четверть заработанного. Полмиллиона евро – деньги немалые. И певица послушалась, очевидно, своего финансового советника. Он предложил воспользоваться проверенной схемой экономии: принять вид на жительство в крошечном государстве Андорра, что граничит с Испанией.

Тогда и налоги в Испании платить не придется, а в Андорре они гораздо менее кровожадные. Так и поступили.

Монсеррат гастролировала и возвращалась – не в Андорру, конечно, а в любимую Барселону. По пятам за ней следовали поклонники и журналисты, отмечая прибытие и отъезд певицы.А спустя 5 лет к ним неожиданно присоединились серьезные люди из налоговой полиции Барселоны.

ФОТО: LLUIS GENE / AFP

И городской прокурор Кармен Морено обратилась в суд с просьбой частично арестовать имущество 82-летней Кабалье и заморозить ее банковские счета. Ведь все знают, что в Андорре она и месяца не прожила.

Суд не посмотрел на заслуги знаменитой горожанки и назначил Кабалье наказание в виде лишения свободы на полгода и гигантского штрафа в 250 тысяч евро.

На главное заседание Монсеррат не пришла. В 2012 году 79-летняя женщина угодила в больницу с микроинсультом, а во время российских гастролей еще и сломала руку. Тогда, все же учтя возраст и болезни, суд пошел на то, чтобы Кабалье принимала участие в заседании по видеосвязи из собственного дома.

ФОТО: Tobias Schwarz / Reuters

Все заседание певица молчала и сказала лишь одну фразу, в самом конце, когда оглашали приговор: «Я подтверждаю». И соглашение между «уклонисткой» и судом было подтверждено. Тюремное заключение назначили условное, а деньги все же забрали в счет штрафа.

Я не знаю – то ли восхищаться неподкупностью каталонского суда, то ли возмущаться их недальновидностью. Ведь совершенно очевидно, что эти несчастные 250 тысяч евро для Барселоны – пустяк. А доброе имя великой певицы, неразрывно связанное с именем города – капитал. В том числе и капитал самой Барселоны.