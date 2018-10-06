Сб, 6.10.2018
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Невероятно, но факт: как Монсеррат Кабалье едва не угодила в тюрьму в возрасте 82 лет

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Opernsaengerin Montserrat Caballe gestorben. Sie gilt als eine der bedeutendsten Opernsaengerinnen des 20. Jahrhunderts: Montserrat Caballe. Nun ist die spanische Sopranistin im Alter von 85 Jahren gestorben. Archivfoto,Portraet,Portrait,Porträt. *** Opera singer Montserrat Caballe dies She is considered one of the most important opera singers of the 20th century Montserrat Caballe Now the Spanish soprano died at the age of 85 years old Archivfoto Portraet Portrait Portrait

ФОТО: SVEN SIMON / imago/Sven Simon

6 октября не стало звезды мировой оперной сцены великой Монсеррат Кабалье. Об этой женщине создавали легенды при жизни, и после смерти они будут только множится – ведь эту певицу не забудут еще очень долго, пишет Eg.ru.

Несравненное сопрано, великая Монсеррат Кабалье родилась и всю жизнь прожила в своей любимой Барселоне. Считается, что оперная звезда стала такой же достопримечательностью города, как храм Саграда Фамилиа или средневековые церкви Латинского квартала.

ФОТО: VICTOR FRAILE / REUTERS

Певица начинала свою карьеру в барселонском театре Лисео, и стала почетным профессором университета, и почетной горожанкой, и любимицей всех каталонцев – она из простой семьи, не «зазвездившаяся» звезда.

В своих интервью певица часто рассказывала, что пообещала своим меценатам – семье Мата, оплатившим ее певческое образование – став знаменитой, петь в Барселоне. И всю жизнь держала слово, данное в юности.

Из Барселоны Монсеррат часто уезжала и так же часто возвращалась. И 2010 год не стал исключением. Гастроли 77-летней оперной дивы охватили почти десять стран: Кабалье пела в Испании, Германии, Швейцарии, Италии, Литве, Чехии, России и на Украине. Как выяснилось позже, заработок певицы составил немалую сумму в 2 млн евро.

По испанским законам, Монсеррат должна была отдать в казну более, чем четверть заработанного. Полмиллиона евро – деньги немалые. И певица послушалась, очевидно, своего финансового советника. Он предложил воспользоваться проверенной схемой экономии: принять вид на жительство в крошечном государстве Андорра, что граничит с Испанией.

Тогда и налоги в Испании платить не придется, а в Андорре они гораздо менее кровожадные. Так и поступили.

Монсеррат гастролировала и возвращалась – не в Андорру, конечно, а в любимую Барселону. По пятам за ней следовали поклонники и журналисты, отмечая прибытие и отъезд певицы.А спустя 5 лет к ним неожиданно присоединились серьезные люди из налоговой полиции Барселоны.

ФОТО: LLUIS GENE / AFP

И городской прокурор Кармен Морено обратилась в суд с просьбой частично арестовать имущество 82-летней Кабалье и заморозить ее банковские счета. Ведь все знают, что в Андорре она и месяца не прожила.

Суд не посмотрел на заслуги знаменитой горожанки и назначил Кабалье наказание в виде лишения свободы на полгода и гигантского штрафа в 250 тысяч евро.

На главное заседание Монсеррат не пришла. В 2012 году 79-летняя женщина угодила в больницу с микроинсультом, а во время российских гастролей еще и сломала руку. Тогда, все же учтя возраст и болезни, суд пошел на то, чтобы Кабалье принимала участие в заседании по видеосвязи из собственного дома.

ФОТО: Tobias Schwarz / Reuters

Все заседание певица молчала и сказала лишь одну фразу, в самом конце, когда оглашали приговор: «Я подтверждаю». И соглашение между «уклонисткой» и судом было подтверждено. Тюремное заключение назначили условное, а деньги все же забрали в счет штрафа.

Я не знаю – то ли восхищаться неподкупностью каталонского суда, то ли возмущаться их недальновидностью. Ведь совершенно очевидно, что эти несчастные 250 тысяч евро для Барселоны – пустяк. А доброе имя великой певицы, неразрывно связанное с именем города – капитал. В том числе и капитал самой Барселоны.

Однако, сейчас, когда Монсеррат ушла от нас навсегда – мы будем неисчислимое количество раз слушать записи ее уникального серебристого голоса, а о налогах не вспомним. И в этом настоящая победа Монсеррат – над временем и всеми нестоящими внимания мелочами.

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