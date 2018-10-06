Сб, 6.10.2018
Эти фотографии способны шокировать и удивить: как все эти годы живет популярный эстонский телеканал СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Одни из самых успешных предпринимателей Эстонии объявили о разводе

Одни из самых успешных предпринимателей Эстонии объявили о разводе

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Starship Technologies ärijuht Allan Martinson ja Karoli Hindriks.

ФОТО: Erlend Staub / Erlend Staub/Scanpix Baltics

Супружеская пара Кароли Хиндрикс и Аллан Мартинсон, которые считаются одними из самых успешных предпринимателей в Эстонии, сообщили о разводе.

Пара заключила брак в 2012 году, а уже в январе 2013 года в семье родилась дочь Майа. Оба супруга сообщили в социальных сетях, что их развод проходит мирно и они оба планируют принимать активное участие в воспитании общей дочери.

В публикациях они также отметили, что оба приложили немалые усилия для того, чтобы сохранить семью, и развод тоже дался им нелегко. Они также посоветовали молодым семьям стараться проводить как можно больше времени вместе.

Напомним, что Кароли Хиндрикс является изобретательницей и предпринимателем. Она членом горсобрания. 

Кароли также стала первой представительницей Эстонии в NASA Singularity University, а в 2016 году инвесторы из США и Великобритании вложили в ее проект Jobbatical 2 2 000 000 долларов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ