Одни из самых успешных предпринимателей Эстонии объявили о разводе

Пара заключила брак в 2012 году, а уже в январе 2013 года в семье родилась дочь Майа. Оба супруга сообщили в социальных сетях, что их развод проходит мирно и они оба планируют принимать активное участие в воспитании общей дочери.

В публикациях они также отметили, что оба приложили немалые усилия для того, чтобы сохранить семью, и развод тоже дался им нелегко. Они также посоветовали молодым семьям стараться проводить как можно больше времени вместе.

Напомним, что Кароли Хиндрикс является изобретательницей и предпринимателем. Она членом горсобрания.