Названа причина смерти Монтсеррат Кабалье

Свои последние дни Монтсеррат провела в одной из клиник Барселоны. 85-летняя оперная дива была госпитализирована в конце сентября из-за проблем с мочевым пузырем, пишет La Vanguardia.

Медики сообщали, что певица прошла курс лечения и со дня на день должна была отправиться домой. Отмечалось, что Кабалье быстро идет на поправку. Однако коварная болезнь вспыхнула с новой силой, не оставив Монтсеррат шансов на выздоровление.

Кроме того несколько лет назад Кабалье боролась с онкологией. Опухоль в ее голове, под корой головного мозга, появилась после аварии. Однажды из-за рака артистка потеряла сознание на сцене. Дело было в Японии, где ее и прооперировал местный профи, удалив образование. После хирургического вмешательства исполнительница заново училась говорить, петь и ходить.

Точная причина смерти Кабалье будет оглашена позже. Место и время прощания с оперной дивой также пока не определены.