Сб, 6.10.2018
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Психологи назвали главный признак счастливых отношений Так просто!

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Любовь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Психологи из Калифорнийского университета назвали главный признак счастливых и здоровых отношений. Свое исследование они опубликовали в издании Journal of Social and Personal Relationships.

По словам психолога Меган Роббинс, самыми счастливыми парами являются те, кто употребляет местоимение "мы". Именно это говорит об отсутствии эгоизма в отношениях и тесной связи. Психолог отметила, что это актуально как для молодых пар, так и для пожилых.

Отмечается, что во время ссор и сложностей тоже важно употреблять это местоимение. Специалисты утверждают, что оно поможет сделать отношения влюблённых более доверительными.

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