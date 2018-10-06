Психологи назвали главный признак счастливых отношений

По словам психолога Меган Роббинс, самыми счастливыми парами являются те, кто употребляет местоимение "мы". Именно это говорит об отсутствии эгоизма в отношениях и тесной связи. Психолог отметила, что это актуально как для молодых пар, так и для пожилых.