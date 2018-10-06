Умерла Монсеррат Кабалье

LimonИскусствоУмерла Монсеррат КабальеУмерла Монсеррат КабальеLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать6 октября 2018, 10:06ITAR-TASS 23: MOSCOW, RUSSIA. JULY 1, 2009. Spanish operatic soprano Montserrat Caballe performs at Nikolai BaskovФОТО: Shemetov Maxim / ITAR-TASSВ Барселоне сегодня утром умерла оперная певица Монсеррат Кабалье. Как сообщает газета El Pais, испанская исполнительница скончалась в больнице. Ей было 85 лет.По информации издания, похороны Кабалье пройдут в понедельник, 8 октября, пишет Лайф.Кабалье родилась 12 апреля 1933 в Барселоне. Прославилась на весь мир своей непревзойдённой техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьсмерть