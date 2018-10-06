Сб, 6.10.2018
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Бесстыдная Гагарина возмутила откровенным нарядом

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Полина Гагарина.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

Полину Гагарину можно назвать одной из самых элегантно одевающихся звезд. Однако и ей иногда изменяет чувство стиля, пишет Teleprogramma.pro.

По мнению модных экспертов, в последнее время образы Гагариной заслуживают только похвалы. Поклонники певицы отмечают ее безупречный вкус и подтянутую фигуру, однако имиджмейкер Анна Харламова считает, что каждый может совершить ошибку и Полина здесь не исключение.

Стилист обратила внимание на наряд певицы, в котором она недавно выходила в свет: черное бархатное платье без бретелек с высоким разрезом на юбке. По словам Харламовой, “в данном наряде слишком много открытого”.  

“К тому же платье, аксессуары и лицо "рассказывают" совершенно разные истории… Линии бархатного платья отсылают к эпохе модерна, черные лаковые туфли с острым мысом слишком агрессивны и не вяжутся с салонным платьем, а крестик на шее ставит в тупик и смотрится насмешкой рядом с таким декольте и разрезом”, – отметил модный эксперт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Добавим, что Анна высоко оценила работу парикмахера и визажиста. “Первый постарался связать линию прически с линией платья, а второй – выделить глаза, чтобы лицо Полины не потерялось на фоне платья цвета ночного неба”, – цитирует имиджмейкера Teleprogramma.pro

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