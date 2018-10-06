Бесстыдная Гагарина возмутила откровенным нарядом

По мнению модных экспертов, в последнее время образы Гагариной заслуживают только похвалы. Поклонники певицы отмечают ее безупречный вкус и подтянутую фигуру, однако имиджмейкер Анна Харламова считает, что каждый может совершить ошибку и Полина здесь не исключение.

Стилист обратила внимание на наряд певицы, в котором она недавно выходила в свет: черное бархатное платье без бретелек с высоким разрезом на юбке. По словам Харламовой, “в данном наряде слишком много открытого”.

“К тому же платье, аксессуары и лицо "рассказывают" совершенно разные истории… Линии бархатного платья отсылают к эпохе модерна, черные лаковые туфли с острым мысом слишком агрессивны и не вяжутся с салонным платьем, а крестик на шее ставит в тупик и смотрится насмешкой рядом с таким декольте и разрезом”, – отметил модный эксперт.