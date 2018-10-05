Пт, 5.10.2018
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  • Ольга Бузова назвала имя мужа и отца своих детей

Ольга Бузова назвала имя мужа и отца своих детей

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Бузова

ФОТО: Instagram

Ольга Бузова определилась с симпатиями на своем свадебном проекте. Основным претендентом на ее руку и сердце стал Сергей Зеленский. Мужчина устроил свидание, после которого Бузова расплакалась.

Слезы вызвала прогулка по морю и гротам. Оставшись под впечатлением от свидания, Ольга назвала Зеленского идеальным мужем, о котором она мечтала. По мнению знаменитости, этот участник проекта «Замуж за Бузову» может стать прекрасным мужем и отцом. Впрочем, Ольга не скрывает симпатии и к другим финалистам, Денису Лебедеву и Александру Гриневу, пишет 7d.org.ua.

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