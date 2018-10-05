Ольга Бузова назвала имя мужа и отца своих детей

Слезы вызвала прогулка по морю и гротам. Оставшись под впечатлением от свидания, Ольга назвала Зеленского идеальным мужем, о котором она мечтала. По мнению знаменитости, этот участник проекта «Замуж за Бузову» может стать прекрасным мужем и отцом. Впрочем, Ольга не скрывает симпатии и к другим финалистам, Денису Лебедеву и Александру Гриневу, пишет 7d.org.ua.