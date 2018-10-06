Когда ты абсолютно счастлив: Настя Каменских показала жаркий снимок в купальнике

Так, на фото Каменских лежит на фоне океана в красном закрытом купальнике. По снимку видно, что исполнительница абсолютно расслаблена, да и подпись соответствующая:

Отметим, что в США певица поехала вовсе не отдыхать, а работать, в масштабный тур-поддержку новой песни "Peligroso" на испанском языке. Настя уже посетила ряд испаноязычных каналов, дала десятки интервью. При этом многие телеведущие отмечали, что у Насти неплохой испанский. Сама же Каменских не так давно призналась, что выучила новый язык всего за 4 месяца и призвала каждого ставить перед собой новые цели.