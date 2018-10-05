Будоражит воображение: Кайли Дженнер похвасталась фигурой в купальнике
5 октября 2018, 17:27
Американская звезда Кайли Дженнер, не так давно рассказавшая, как ей удалось заработать миллионы долларов, разместила на своей странице в Instagram два новых соблазнительных снимка.
На первом 21-летняя бизнесвумен позирует в купальнике бренда Bleu De Vous за 75 евро и солнцезащитных очках в прямоугольной оправе.
На втором ее тело обтягивает красный латексный топ и виднеется верхняя часть таких же облегающих брюк.