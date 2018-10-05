Пт, 5.10.2018
Эти фотографии способны шокировать и удивить: как все эти годы живет популярный эстонский телеканал СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Будоражит воображение: Кайли Дженнер похвасталась фигурой в купальнике

Будоражит воображение: Кайли Дженнер похвасталась фигурой в купальнике

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vida Press

Американская звезда Кайли Дженнер, не так давно рассказавшая, как ей удалось заработать миллионы долларов, разместила на своей странице в Instagram два новых соблазнительных снимка.

На первом 21-летняя бизнесвумен позирует в купальнике бренда Bleu De Vous за 75 евро и солнцезащитных очках в прямоугольной оправе.

ФОТО: Vida Press

На втором ее тело обтягивает красный латексный топ и виднеется верхняя часть таких же облегающих брюк.

ФОТО: Vida Press

Читать также

Актуально

НАВЕРХ