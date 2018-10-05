Пт, 5.10.2018
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  • Глаз не отвести! Элина Нечаева восхитила нежным образом в прозрачном платье

Глаз не отвести! Элина Нечаева восхитила нежным образом в прозрачном платье

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Элина Нечаева

ФОТО: Jake Farra

На прошлой неделе в казино Olympic Park состоялся концерт легендарной эстонской группы 2 Quick Start, на который пришли не только поклонники, но и эстонские знаменитости.

Среди гостей этого яркого вечера также была эстонская певица Элина Нечаева, которая стала абсолютной любимицей публики по всему миру после искрометного выступления на «Евровидении» в Португалии, где она представляла Эстонию. 

Элина Нечаева

ФОТО: Jake Farra

Для вечера Элина выбрала кружевное платье нежно-розового цвета, которое выгодно подчеркнуло все достоиства ее фигуры. Конечно, с платьем, в котором Элина вышла на сцену «Евровидения» оно тягаться не может, но выглядела в нем певица и правда очень эффектно. 

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