Хотя о чем я говорю? Это приятно делать в любое время года. А вы любите пиво? Как часто пьете? Обязательно отпишитесь в комментариях.

Я сам не против выпить пенного, но пью исключительно Гиннесс. Один раз попробовав этот Ирландский шедевр, уже не хочется ничего более.

Все это хорошо, но важно помнить, что пиво в первую очередь - алкогольный продукт.

А как мы все знаем, большое употребление алкоголя ни в коей мере не сказывается на здоровье положительным образом. Поэтому в таком ответственном деле важно знать меру и, что не маловажно, частоту употребления.

Возьмем небольшую порцию, которая идет в расслабление и не несет серьезных последствий - 1.5 литра пива. Но что будет, если пить такое количество каждый день.

Я понимаю, что для большинства это значение слишком маленькое. Но давайте будет отталкиваться только от здоровья. То, что человек пьет и с ним все якобы хорошо, еще не значит, что он здоров.

Итак, что будет с организмом через месяц, если в день пить по 1.5 литра пива?

1. Лишний вес

Слышали, что от пива набирается лишний вес? И это верное утверждение.

Само по себе пиво не калорийно. Но тут все работает по-другому. Газы, которые содержаться в пиве, раздражают стенки желудка и у вас поднимается аппетит.

Как следствие, вы можете съесть гораздо больше. А теперь вспомните, что вы конкретно съедаете с пивом. Гренки, чипсы, орешки и многое другое. Что объединяет эти продукты? Все они не отличаются низкой калорийностью.

Если вы будете регулярно пить пиво, то вы также начнете есть много вредной закуски. Как следствие - наберете лишний вес.

2. Желудок

Все те же газы и дрожжи никак не принесут радости вашему желудку. В малых дозировках это даже полезно, но когда стенки раздражаются изо дня в день - жди беды.

Пища станет хуже перевариваться. А тем людям, у кого есть заболевания желудка, наподобие гастрита или язвы, пиво(особенно в таком количестве) противопоказано вовсе.

3. Почки

Если они у вас крепкие от природы, то вы особо ничего и не заметите. Но далеко не каждый человек может похвастать таким.

Пенный напиток наносит удар по почкам. Процессы гидролиза будут нарушены. Как результат получите вялость и сонливость. Я уже не говорю о более серьезных заболеваниях, которые можно поймать позже.

4. Пивной алкоголизм

Любой алкоголик не признает себя таковым. Ведь он живет и ничего не болит, значит все хорошо.

Но если вы часто пьете и у вас возникает своеобразная зависимость, то знайте - это уже алкоголизм.

Причем пивной алкоголизм получить в разы проще. Напиток этот более приятный чем водка, пить его можно чаще. И эта безопасность и делает свое дело.

Алкоголизм в любом виде несет зло как для здоровья, так для окружения и кошелька. Имейте в виду.

Вот такие последствия. А пить или не пить - решать вам.