А как же Аня? Энрике Иглесиас страстно поцеловал в губы украинскую фанатку

Недавно Энрике Иглесиас отправился в концертный тур по Европе и в рамках него выступил в Украине. Исполнитель популярных во всем мире песен опоздал на концерт на четыре (!) часа. Преданные поклонники все же дождались своего кумира, но были крайне разочарованы — Энрике не стал петь вживую и открывал рот под фонограмму. Кроме того, он позвал из толпы супружескую пару и вместе с ними выпил по рюмке водки прямо на сцене. Фотографии и ролики с того концерта стали вирусными. Однако причина столь оживленной реакции на приезд Энрике кроется не в его опоздании, не в пении и даже не в сорокоградусном напитке. Все дело в том, что к нему на сцену выбежала обезумевшая от счастья фанатка и подарила свой рисунок. Поблагодарил ее Энрике, прямо скажем, весьма провокационно. В знак благодарности он страстно поцеловал девушку.