А как же Аня? Энрике Иглесиас страстно поцеловал в губы украинскую фанатку

Не так давно 43-летний Энрике Иглесиас дал концерт в Киеве. Горячий испанец поцеловал свою фанатку прямо на сцене, чем шокировал публику, пишет Woman.
Не так давно 43-летний Энрике Иглесиас дал концерт в Киеве. Горячий испанец поцеловал свою фанатку прямо на сцене, чем шокировал публику.
Недавно Энрике Иглесиас отправился в концертный тур по Европе и в рамках него выступил в Украине. Исполнитель популярных во всем мире песен опоздал на концерт на четыре (!) часа. Преданные поклонники все же дождались своего кумира, но были крайне разочарованы — Энрике не стал петь вживую и открывал рот под фонограмму. Кроме того, он позвал из толпы супружескую пару и вместе с ними выпил по рюмке водки прямо на сцене. Фотографии и ролики с того концерта стали вирусными. Однако причина столь оживленной реакции на приезд Энрике кроется не в его опоздании, не в пении и даже не в сорокоградусном напитке. Все дело в том, что к нему на сцену выбежала обезумевшая от счастья фанатка и подарила свой рисунок. Поблагодарил ее Энрике, прямо скажем, весьма провокационно. В знак благодарности он страстно поцеловал девушку.
Поклонница знаменитости не упустила возможности достать свой телефон из сумки и сделать с ним селфи. Покрасневший певец согласился дать ей автограф. В ответ на такой щедрый жест девушка запрыгнула на Иглесиаса, обхватив его талию ногами. После этого охрана исполнителя была вынуждена своими силами завершить увлекательное представление. Знойный испанец не впервые проявляет через поцелуи свою любовь к фанатам. Анна Курникова никак не комментирует его поведение, однако что-то нам подсказывает, что она от него явно не в восторге.