Телеведущий и юморист Максим Галкин говорит на французском в совершенстве, наверное, поэтому его дети Гарри и Лиза, которым недавно исполнилось 5 лет, с самого раннего возраста изучают этот язык.

В своем аккаунте в Instagram звездный папа выложил небольшое смонтированное видео, на котором Гарри «читает» на французском песенку. Подписчики артиста недоумевают, почему дети не учат другой язык: «Зачем детям французский??» – очень часто задаются вопросом в комментариях.

А в начале ролика мальчика попросили спеть «как Витас», и он не заставил себя ждать – завизжал что есть мочи. «В Китае не пропадем», - отметил хэштегом свой пост Галкин.