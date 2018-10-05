Пт, 5.10.2018
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Витас отдыхает: сын Галкина и Пугачевой напугал поль­зо­ва­те­лей Сети

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Подписчики звездного отца оказались шокированы визгом в стиле особенно популярного в Китае исполнителя.

Телеведущий и юморист Максим Галкин говорит на французском в совершенстве, наверное, поэтому его дети Гарри и Лиза, которым недавно исполнилось 5 лет, с самого раннего возраста изучают этот язык.

В своем аккаунте в Instagram звездный папа выложил небольшое смонтированное видео, на котором Гарри «читает» на французском песенку. Подписчики артиста недоумевают, почему дети не учат другой язык: «Зачем детям французский??» – очень часто задаются вопросом в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А в начале ролика мальчика попросили спеть «как Витас», и он не заставил себя ждать – завизжал что есть мочи. «В Китае не пропадем», - отметил хэштегом свой пост Галкин.

Даже певец Александр Малинин отметил, что Гарри голосистый. А многие подписчики отметили, что их коты испугались такого крика и выпучили от страха глаза и вскочили. Впрочем, испугались не только животные.

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