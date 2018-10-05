Павла Волю экстренно госпитализировали

Концерт Павла Воли в городе Иркутск закончился совершенно неожиданным образом: артисту пришлось обратиться к медикам с подозрением на аппендицит. При этом юморист отработал программу до конца, и многие зрители даже не поняли, что он плохо себя чувствовал, пишет Starhit.ru.

По крайней мере, поклонники в Instagram с удовольствием делятся отзывами о фееричном выступлении Воли, которое прошло на сцене местного стадиона «Труд».

Довольно долго поклонники не знали, как медики оценивают состояние звезды. При этом Павел и его супруга Ляйсан Утяшева не давали никаких комментариев.

Стоит отметить, что один из последних постов Павла в Instagram адресован как раз отзывчивой публике города Иркутск.

«Очень маленький я говорю Спасибо за сегодняшний концерт в Иркутске», — поделился эмоциями Воля после выступления.

Некоторые фанаты Воли предположили, что новость о госпитализации юмориста — это всего лишь слухи. Вскоре и сам юморист подтвердил, что он чувствует себя хорошо, а возникли слухи из-за его кратковременного визита к врачу.

«Я в Иркутске. Да, у меня заболел живот, я обратился к врачам. Они сказали, что все у меня хорошо и отправили отсыпаться в номер. Я сейчас как раз сплю. Поэтому прекратите писать мне. Друзья, знакомые, не звоните. Все в порядке», — подчеркнул юморист.

Стоит отметить, что рабочий график Павла Воли всегда был очень насыщенным. Артист часто выступает в регионах, а также ведет корпоративы и снимается в эфирах программы Comedy Club. Поклонники юмориста неоднократно переживали, что из-за такой огромной занятости может пострадать здоровье артиста. Однако он сам старается никогда не жаловаться на самочувствие.

Еще один повод для беспокойства фанатов Павла — его предполагаемая ссора с женой Ляйсан Утяшевой. На днях гимнастка появилась в эфире шоу «Танцы» без обручального кольца, что тут же породило слухи о возможном расставании одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако сама спортсменка отметила, что просто забыла про украшение, и поэтому волноваться за ее семейное благополучие не стоит.