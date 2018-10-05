Почему работа на дому оставит тебя без секса

Сервис поиска работы Simply Hired решил узнать, в каких отраслях люди чаще всего берут работу на дом и как это влияет на личную жизнь. Для этого компания провела опрос в котором поучаствовали 1014 человек

Оказалось, что пары, которые не берут работу на дом, занимаются сексом на 55% чаще остальных.

87% людей, которые работают в рекламе и маркетинге, берут работу на дом. Чуть ниже, но тоже значительный показатель у специалистов в сфере образования, искусства, развлечения и отдыха - 75%.

Люди из этих сфер работают в среднем на 8 часов больше каждую неделю. 66% делают это из необходимости закончить проекты. 51% людей перетруждаются, чтобы успеть к дедлайнам. 28% сотрудников этих сфер работают больше, чтобы соответствовать ожиданиям работодателя.

Почти все люди берущие работу на дом идут на жертвы ради выполнения задач. 49% людей стали меньше спать, 45% отказались от развлечений, а 37% стали меньше уделять время романтическим отношениям со своим партнером.

Последние на 38% меньше удовлетворены своей сексуальной жизнью, чем остальные. Люди, которые не работали по выходным, занимались сексом в среднем 10,2 раза в месяц. У тех, кто изредка брал работу на дом, эта цифра уменьшалась до 8. Люди, которые регулярно работали по выходным, занимались сексом в среднем всего 6,6 раза в месяц.

Кроме ужасающих последствий для твоих романтических отношений у переработки есть и другие негативные эффекты. Например, стресс. И все же, как установить предел излишнему увлечению домашними заданиями? По мнению из Кори Коллитон Simply Hired, одно из решений — увеличение продуктивности на рабочем месте.

"Очевидно, что большое количество переработок не слишком помогает, так как более 75% людей, трудящихся более 40 часов в неделю, все равно берут работу на дом. Задумайтесь над тем, что действительно заслуживает вашего личного времени. Может быть, лучше будет прийти на работу пораньше и там закрыть задание? Может быть, попробовать работать за обедом? Если что-то ждет до завтра, не нужно тащить это домой", — советует Кори Коллитон.