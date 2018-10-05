Фото: Самбурская показала подписчицу, которая критикует ее внешность

Если раньше звездные владельцы аккаунтов соцсети Instargam могли что-то написать в ответ на критику своих подписчиков в комментариях, то популярная актриса Настасья Самбурская пошла дальше. В своем последнем посте она показала, как выглядит девушка, которой что-то не понравилось во внешности звезды.

«Случайно снесла комментарий! Но поверьте! Он звучал так: «У тебя нижняя часть лица косит», - написала в подписи к снимку Настасья, отметив, что открывает новую рубрику «Доска позора».

На единичные высказывания подписчиков о том, что не надо бы так людей унижать, заступники актрисы ответили десятками комментариев в поддержку Самбурской. Самый распространенный довод в пользу правильности поступка Настасьи состоит в том, что подписчице надо было бы на себя посмотреть, прежде чем писать свой комментарий.

«Одна женщина написала у себя в инсте: «Вы когда по улице идёте и видите незнакомых вам людей, вы им тоже говорите, что они, их одежда, внешность, вам не нравятся? Вряд ли! За это «мнение» в оффлайне можно и по морде получить. А в онлайне это такое же хамство и неадекватность». Поэтому таких неадекватышей надо искоренять», - пишет поклонница актрисы.