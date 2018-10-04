Чт, 4.10.2018
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  • Ольгу Орлову и Анну Семенович не пригласили на вечер памяти Жанны Фриске

Ольгу Орлову и Анну Семенович не пригласили на вечер памяти Жанны Фриске

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Жанна Фриске и Ольга Орлова

ФОТО: instagram.com

Недавно экс-солист группы «Турбомода» Саша Попов заявил, что подруги Жанны Фриске Анна Семенович и Ольга Орлова проигнорировали концерт памяти Жанны.

Но Ольга заявила, что он врет, да и само мероприятие недостойно Фриске: «Вчера мы виделись с Аней. Она говорит: «Странно, что нас не позвали. Мы бы тоже пришли. С семьей Жанны Фриске я общаюсь постоянно. Они всегда будут близкими и родными людьми. Но какие-то псевдо друзья считают, что могут судить и решать, какой я человек и как я отношусь к Жанне. Для меня это странно. Да и мероприятие памяти Жанны должно быть более профессионально организованным. На коленке сделанный ивент не очень ее достоин», пишет 7d.org.ua.

 

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