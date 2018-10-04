Ольгу Орлову и Анну Семенович не пригласили на вечер памяти Жанны Фриске

Но Ольга заявила, что он врет, да и само мероприятие недостойно Фриске: «Вчера мы виделись с Аней. Она говорит: «Странно, что нас не позвали. Мы бы тоже пришли. С семьей Жанны Фриске я общаюсь постоянно. Они всегда будут близкими и родными людьми. Но какие-то псевдо друзья считают, что могут судить и решать, какой я человек и как я отношусь к Жанне. Для меня это странно. Да и мероприятие памяти Жанны должно быть более профессионально организованным. На коленке сделанный ивент не очень ее достоин», пишет 7d.org.ua.