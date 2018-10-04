Восемь вещей, которые нужно знать, если любите спать без одежды

Одни эксперты гарантируют, что сон нагишом намного здоровее для организма, вторые замечают, что он не всем подходит.

Некоторые не надевают свою ночнушку просто потому, что так им комфортнее спать. Однако уход в сон без пижам имеет свои преимущества и недостатки, на которые вы, быть может, ещё не обращали внимание.

Сон нагишом позволяет спать глубоко

Нидерландские исследователи открыли, что при уменьшении температуры тела, глаза во сне меньше моргают или открываются, снижая количество просыпаний ночью. Спать нагишом – отличный метод понизить температуру тела, не изменяя комнатную температуру.

Помимо этого, в ночнушках часто неудобно двигаться во сне. А так нет нужды волноваться об изгибе пижамы, отчего спится крепче и глубже.

Он помогает сбросить вес

Сон при пониженных температурах повышает обмен веществ и предупреждает формирование диабета. Также тут задействован кортизол, стрессовый гормон.

Его уровень поднимается, если мы спим сильно нагретыми, что приводит к подъёму веса, усилению тревоги и даже стремлению поесть нездоровой еды.

Он полезен для кожи

Освобождаясь от ночнушки, мы даём своему телу и коже отдохнуть от одежды, которую таскали в течение всего дня.

Он оздоровляет волосы

Пот способен серьёзно навредить нашим волосам, оставляя на них соль, которая их повреждает и делает ломкими. Сон в атмосфере прохлады позволяет выделять мало пота (соли) и оставлять волосы здоровыми.

Он сохраняет здоровье детородных органов

Женские детородные органы являются подходящей средой для колонизации грибами и бактериями. Отсутствие ночнушки способствует поддержанию прохлады в этой области, делая её сухой и «вентилируемой», что понижает риск размножения патогенов.

Для мужчин плотно облегающие трусы могут повлиять на качество семени и детородное здоровье. Для понижения этих рисков, советуют спать без них и оставлять гениталии свободными.

Он создаёт уверенность

Это то, что ведёт к успеху и полноценной счастливой жизни. Сон нагишом поможет вам чувствовать больше уверенности в собственной коже.

Он делает ночную жизнь приятнее

Как свидетельствует одно интересное исследование, в котором опрашивалось около одной тысячи человек, люди, которые спят без ночнушек, более благополучны в своих браках и отношениях. 57% сказали, что имеют более удовлетворительные романтические отношения со своим партнёром, в сравнении с 48%, которые спят в своей ночнушке.

Это всё легко объясняется прикосновениями кожи партнёров, что продуцирует много окситоцина, «гормона счастья». Он даёт возможность почувствовать себя очень легко и комфортно, переполняя нас любовью к своему партнёру.

Придётся вам забыть о сне нагишом в следующих случаях:

Если вы болеете лунатизмом.

Если у вас очень тонкая кожа.

Если вы подвержены частым атакам простуды.

Если у вас повышенное ощущение тревоги и беспокойства.